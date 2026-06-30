Rivadavia: delincuente escapaba por los techos y decidió bajar en un complejo militar, terminó detenido

Lo que parecía una fuga exitosa terminó de la peor manera para un joven acusado de ingresar ilegalmente a varias viviendas de Rivadavia . Después de escapar por fondos, medianeras y techos de Villa Chacabuco , terminó dentro de un predio militar repleto de efectivos, donde fue descubierto y retenido hasta la llegada de la Policía.

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El protagonista de la insólita secuencia fue Esequiel Valerio Olmos , quien fue investigado por violación de domicilio reiterada en cuatro hechos, en concurso real.

Según la investigación, todo ocurrió entre las 7:30 y las 8:23 del pasado 26 de junio. El primer ingreso fue al fondo de la vivienda de un hombre de apellido Trigo, en Villa Chacabuco. Allí fue sorprendido junto a un Renault 12 blanco estacionado en la parte trasera del inmueble. Al advertir que había sido descubierto, se agachó para intentar ocultarse. En ese momento también fue visto un segundo hombre sobre un techo, quien logró escapar y hasta el momento no fue identificado.

Desde allí, Olmos trepó por una reja, subió al techo y pasó al domicilio vecino de Páez, quien, alertado por Trigo, escuchó ruidos sobre el techo de su vivienda y llamó al 911.

La fuga continuó hacia la casa de otro hombre de apellido Espejo, donde volvió a ingresar sin autorización y siguió desplazándose por patios y construcciones hasta retomar el recorrido por los techos.

Posteriormente atravesó el sector correspondiente al domicilio de Morán y una vivienda lindante. Durante ese trayecto activó la alarma de un boyero eléctrico y rompió uno de sus hilos mientras intentaba continuar la huida.

Sin saberlo, el siguiente salto sería el último. El acusado escaló una pared e ingresó al predio del Regimiento de Infantería de Montaña N.º 22 (RIM 22), ubicado entre las calles Soldado Argentino y Sargento Baigorria. Allí, en un lugar con personal militar realizando recorridas, fue detectado por un soldado de apellido Fernández

El efectivo le preguntó qué hacía dentro del predio militar, pero Olmos no pudo dar una explicación convincente. Ante esa situación, el soldado lo retuvo y dio aviso de inmediato al 911. Minutos después arribó personal policial, que concretó su aprehensión, poniendo fin a una persecución que había comenzado instantes antes entre los techos de Villa Chacabuco.

Condena mediante juicio abreviado

La causa fue tramitada a cargo del fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Liliam Mari.

Las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado, mediante el cual Olmos fue condenado a siete meses de prisión efectiva por los cuatro hechos de violación de domicilio.

Además, debido a que registraba una condena anterior, la Justicia dispuso la unificación de penas, fijando una pena única de seis años y siete meses de prisión efectiva. También se declaró su reincidencia y se ordenó que continúe detenido bajo prisión preventiva.