    • 29 de junio de 2026 - 13:12

    Incendiaron un Toyota Corolla frente a una vivienda en Rivadavia: investigan un ataque intencional

    El propietario del vehículo logró sofocar las llamas antes de que el fuego se propagara. Los investigadores creen que los autores utilizaron un bidón con nafta y un trapo para iniciar el incendio.

    IMAGEN CREADA CON IA.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un automóvil fue blanco de un presunto ataque intencional durante la madrugada en Villa San José, departamento Rivadavia. El propietario del vehículo logró apagar las llamas antes de que el fuego provocara daños mayores.

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    Según las primeras actuaciones policiales, el damnificado relató que se encontraba descansando cuando escuchó ruidos provenientes del exterior de la vivienda. Al salir, observó que su Toyota Corolla se estaba incendiando.

    El hombre actuó rápidamente y consiguió sofocar el fuego por sus propios medios. Posteriormente constató que personas de identidad desconocida habían abierto el portón de rejas del domicilio, dañado la puerta del acompañante del automóvil y utilizado un bidón con nafta junto a un trapo para iniciar el incendio.

    Como consecuencia del ataque, el vehículo sufrió daños materiales parciales, principalmente en la puerta del acompañante y el guardabarros.

    Tras el hecho, personal de Bomberos acudió al lugar, ubicado sobre calle Tacuarí, en Villa San José, Rivadavia, para extinguir por completo el foco ígneo y realizar las tareas correspondientes.

    La Policía investiga el episodio para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.

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