Conmoción por la muerte de dos jóvenes en un terrible accidente: las identidades

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Una nueva tragedia vial se cobró la vida de dos jóvenes de 20 y 21 años este domingo por la mañana en el Acceso Sur de la capital misionera. El siniestro fatal currió alrededor de las 8 horas, a la altura del barrio Ex Hipódromo, en el tramo que conecta el sentido Posadas–Garupá, en Misiones.

Fuentes policiales indicaron que, por causas que se investigan, una moto Honda Wave de 110 cc perdió el control y terminó despistando. El rodado era guiado por Román Leandro Grismao, de 20 años, quien iba acompañado por Samuel Elías Zepee, de 21 años.

A raíz del fuerte impacto, ambos ocupantes salieron despedidos y quedaron tendidos sobre la calzada. Minutos después del hecho, el personal médico de emergencia que arribó al lugar constató que los dos jóvenes ya se encontraban sin signos vitales.