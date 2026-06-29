    • 29 de junio de 2026 - 10:12

    Conmoción por la muerte de dos jóvenes en un terrible accidente: las identidades

    Las víctimas fueron identificadas como Román Leandro Grismao (20) y Samuel Elías Zepee (21).

    Conmoción por la muerte de dos jóvenes en un terrible accidente: las identidades

    Conmoción por la muerte de dos jóvenes en un terrible accidente: las identidades

    Foto:

    Una nueva tragedia vial se cobró la vida de dos jóvenes de 20 y 21 años este domingo por la mañana en el Acceso Sur de la capital misionera. El siniestro fatal currió alrededor de las 8 horas, a la altura del barrio Ex Hipódromo, en el tramo que conecta el sentido Posadas–Garupá, en Misiones.

    Leé además

    Conmoción: encontraron muerto a un nene de 1 año dentro de un tambor con agua.

    Conmoción: encontraron muerto a un bebé de 1 año dentro de un tambor con agua en el patio de su casa
    Pastor evangélico, acusado de abusar de un niño: Le carcomió la cabeza

    Pastor evangélico, acusado de abusar de un niño: "Le carcomió la cabeza"

    Fuentes policiales indicaron que, por causas que se investigan, una moto Honda Wave de 110 cc perdió el control y terminó despistando. El rodado era guiado por Román Leandro Grismao, de 20 años, quien iba acompañado por Samuel Elías Zepee, de 21 años.

    A raíz del fuerte impacto, ambos ocupantes salieron despedidos y quedaron tendidos sobre la calzada. Minutos después del hecho, el personal médico de emergencia que arribó al lugar constató que los dos jóvenes ya se encontraban sin signos vitales.

    En el sector del accidente trabajó personal de la Comisaría Décimo Cuarta, los peritos de la Policía Científica y el médico policial de turno. Los efectivos resguardaron la zona y realizaron las pericias técnicas correspondientes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La extraña muerte de María De la Cruz, ¿natural?

    La extraña muerte de María De la Cruz, ¿natural?

    Murió en un choque frontal Arturo Amarilla

    Murió en un choque frontal Arturo Amarilla

    Crimen de Pérez Algaba. Foto: Redes sociales

    Arranca el juicio por el crimen de Pérez Algaba, el empresario que fue descuartizado

    Por Agencia Noticias Argentinas
    tragedia en angaco: el conductor aseguro que le fallaron los frenos antes de atropellar y matar a un operario

    Tragedia en Angaco: el conductor aseguró que le fallaron los frenos antes de atropellar y matar a un operario

    Por Germán González