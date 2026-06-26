    • 26 de junio de 2026 - 10:46

    Conmoción: encontraron muerto a un bebé de 1 año dentro de un tambor con agua en el patio de su casa

    El pequeño fue hallado por su madre luego de que lo perdiera de vista durante unos minutos. Lo trasladaron de urgencia al hospital, pero los médicos no lograron reanimarlo. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

    Conmoción: encontraron muerto a un nene de 1 año dentro de un tambor con agua.

    Conmoción: encontraron muerto a un nene de 1 año dentro de un tambor con agua.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una tragedia sacudió a la provincia de Misiones este jueves por la tarde, cuando un niño de apenas un año fue encontrado sin vida dentro de un tambor con agua ubicado en el patio de su vivienda, en la ciudad de Puerto Iguazú. Pese a que fue trasladado de urgencia a un hospital, los médicos no pudieron salvarle la vida.

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    La víctima fue identificada como Erik Kels, de 1 año. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Primero de Mayo, donde el pequeño se encontraba junto a su madre, quien estaba cocinando con una amiga. En un momento, dejaron de verlo durante unos diez minutos y comenzaron a buscarlo por toda la casa.

    Al recorrer el patio de la vivienda, la familia halló al niño inconsciente dentro de un tambor cortado por la mitad que contenía agua y estaba ubicado frente al corredor de la casa.

    De inmediato lo trasladaron por sus propios medios al Hospital SAMIC de Puerto Iguazú. Sin embargo, el menor ingresó sin signos vitales y, pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, se confirmó su fallecimiento. El examen médico determinó que el niño sufrió un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de un ahogamiento.

    La Justicia inició una investigación para reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el hecho y establecer si existió algún tipo de responsabilidad en torno a la muerte del menor.

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