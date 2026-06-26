Investigan en Caucete el presunto abuso sexual de una adolescente de 15 años que fue madre

La Justicia de San Juan investiga un presunto caso de abuso sexual que tiene como víctima a una adolescente de 15 años del departamento Caucete, quien dio a luz a un bebé en mayo pasado . La causa se inició luego de que organismos de protección detectaran una posible situación de vulneración de derechos durante una intervención con la joven.

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La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación ANIVI, encabezada por el fiscal Mariano Juárez . Según indicaron fuentes judiciales, el caso podría encuadrarse como un presunto delito de abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de una persona menor de 16 años.

La denuncia fue presentada por una funcionaria de la Municipalidad de Caucete y derivó en la inmediata intervención de la Justicia y de la Dirección de la Niñez, Familia y Adolescencia.

Como medida de protección, la jueza de Garantías Flavia Allende dispuso que la adolescente y su bebé quedaran bajo resguardo de ese organismo. Además, ordenó la exclusión del hogar del hombre investigado y le impuso una prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de la víctima.

Hasta el momento no se informó la detención del sospechoso, aunque la investigación continúa y se encuentra bajo análisis de la fiscalía .

La relación bajo investigación

De acuerdo con la información incorporada a la causa, la adolescente habría manifestado que mantenía una relación con el hombre investigado desde que tenía 13 años y que comenzó a convivir con él cuando tenía 14.

La pesquisa también procura establecer las circunstancias en las que se produjo esa convivencia y el conocimiento que pudo haber tenido el entorno familiar sobre la situación.

Las autoridades judiciales buscan determinar si existieron conductas que constituyan un delito contra la integridad sexual, teniendo en cuenta la edad de la víctima al momento de los hechos.

Cómo se conoció el caso

La adolescente fue internada a comienzos de mayo para dar a luz. En un primer momento, el hecho no motivó una investigación penal.

Sin embargo, durante una entrevista realizada en junio por profesionales de la Dirección de la Niñez, Familia y Adolescencia, surgieron elementos que llevaron a radicar la denuncia y activar la intervención judicial.

En el marco de la investigación también trascendió que, antes del embarazo, la adolescente habría acudido a un centro de salud con la intención de acceder a un método anticonceptivo de larga duración, situación que también forma parte del contexto analizado por los investigadores.

La causa continúa en etapa investigativa y la Justicia deberá determinar, a partir de la recolección de pruebas y demás medidas procesales, las responsabilidades penales que pudieran corresponder. Mientras tanto, la identidad de la adolescente permanece resguardada conforme a la legislación vigente en materia de protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos.