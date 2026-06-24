Escándalo en una escuela de Caucete: denuncian que un alumno creó imágenes íntimas falsas de sus compañeras con IA

Familiares de estudiantes de una escuela secundaria acudieron a la Policía tras detectar la circulación de material generado con IA que tendría como protagonistas a adolescentes del establecimiento.

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Un grave episodio que involucra el uso de inteligencia artificial y que tendría como presuntas víctimas a varias alumnas de una escuela secundaria de Caucete es investigado por la Justicia, luego de que familiares de las estudiantes realizaran una denuncia formal ante las autoridades.

Según informó 0264 Noticias, un alumno del establecimiento habría utilizado fotografías de compañeras para generar imágenes y videos de contenido íntimo mediante herramientas de inteligencia artificial. Posteriormente, ese material habría comenzado a difundirse a través de distintos grupos de WhatsApp, generando preocupación entre las familias y la comunidad educativa.

De acuerdo con el relato de los denunciantes, al tomar conocimiento de la situación los padres de las alumnas afectadas plantearon el caso ante las autoridades escolares y solicitaron la adopción de medidas. Sin embargo, consideraron que las respuestas obtenidas no fueron suficientes frente a la gravedad de los hechos denunciados.

Ante ese escenario, decidieron acudir a la Policía y formalizar una presentación para que intervenga la Justicia, con el objetivo de determinar las circunstancias de lo ocurrido y establecer eventuales responsabilidades.

Por el momento no se conocieron detalles oficiales sobre el avance de la investigación judicial ni sobre posibles medidas adoptadas dentro de la institución educativa.