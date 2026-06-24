De estar implicada en un crimen, protagonizar un escándalo en un taxi a robar un cochecito de bebé

Una mujer con varios antecedentes judiciales volvió a sentarse en el banquillo de los acusados y sumó una nueva condena. Se trata de Graciela Evangelina Gutiérrez , conocida por haber sido condenada tiempo atrás tras protagonizar un violento episodio en un taxi, y que ahora recibió otra pena por el robo de un cochecito de bebé en la ciudad de San Juan.

La resolución se dictó mediante un juicio abreviado impulsado por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, representada por los fiscales Claudia Salica y Juan Manuel Gálvez . Gutiérrez admitió su responsabilidad en el hecho y fue condenada a un mes de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de hurto.

Sin embargo, debido a una condena anterior que ya pesaba sobre ella, la Justicia dispuso la unificación de penas, estableciendo una condena única de siete meses de prisión efectiva .

La investigación determinó que el 27 de marzo pasado, alrededor de las 22, la mujer se encontraba en inmediaciones de calle Pedro Echagüe al 58 Este, en Capital, cuando tomó un cochecito de paseo color beige que pertenecía a un hombre de apellido Flores. En su interior había tres colchas para bebé, prendas de vestir y pañales .

Tras apoderarse de los elementos, Gutiérrez escapó caminando hacia el oeste. A partir de la denuncia, efectivos de la Comisaría 2da iniciaron tareas investigativas y analizaron registros de cámaras de seguridad de la zona. Esas imágenes permitieron identificar a la autora del robo y avanzar con la causa judicial.

La nueva condena se suma a otra que recibió en abril de este año, cuando fue sentenciada a prisión efectiva tras protagonizar un escándalo en un taxi. En aquella oportunidad, junto a otra mujer, realizó un largo recorrido y luego intentó descender sin pagar el viaje. Cuando el conductor intentó trasladarla hasta una dependencia policial, reaccionó violentamente, dañó elementos del vehículo y posteriormente agredió a una agente durante un procedimiento en la Comisaría Segunda.

Además de ese antecedente, Gutiérrez ya había sido mencionada en otras causas judiciales y figuró en investigaciones penales de alto impacto en la provincia.

La causa de de mayor revuelo fue la que la tuvo como involucrada junto a su hermano en el homicidio de Eloy Alexander Castro, ocurrido en el Asentamiento Santa Bárbara, en Concepción, en diciembre de 2023.

Recibió la condena de dos meses y tres días de prisión condicional por el delito de lesiones, ya que se determinó que fue su hermano, Luis Gerardo Gutiérrez, quien mató a Castro de varias puñaladas. El hombre fue sentenciado a la pena de ocho años y seis meses en el Servicio Penitenciario Provincial.