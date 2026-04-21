Condenaron a una de las mujeres que no quiso pagar el taxi: 6 meses de cárcel por rasguñar a una policía

Se trata de Graciela Evangelina Gutiérrez. Protagonizó un violento episodio en un taxi junto a otra mujer. Estuvo vinculada en un crimen junto a su hermano.

Graciela Evangelina Gutiérrez, la mujer que no quiso pagar el taxi, cuenta con un frondoso prontuario.

En un fallo del Sistema Especial de Flagrancia, la Justicia condenó este martes a Graciela Evangelina Gutiérrez a seis meses de prisión efectiva tras hallarla culpable de los delitos de daño y lesiones, en el marco del violento episodio ocurrido el pasado 19 de abril dentro de un taxi.

Se tomó un taxi y terminó presa El caso, que tuvo rápida resolución judicial, se originó cuando Gutiérrez y Gladis Ponce Gutiérrez abordaron un vehículo de la empresa Oeste en Capital y, tras un extenso recorrido que incluyó un viaje hasta Albardón, intentaron descender sin abonar el pasaje.

taxi Al taxi que subieron las mujeres y no quisieron pagar el pasaje. Según la investigación, al llegar a la zona de Concepción, Ponce Gutiérrez se bajó y escapó, mientras que Gutiérrez fue retenida por el conductor, quien decidió dirigirse hacia la comisaría más cercana. En ese trayecto, la mujer reaccionó con violencia: arrojó un matafuego y luego arrancó el tarifador del vehículo, que también lanzó por la ventana, causando daños materiales.

El remis fue finalmente detenido en calle Catamarca, donde un testigo alertó al 911. Personal policial llegó al lugar y aprehendió Gutiérrez, mientras que su acompañante fue detenida a pocas cuadras tras un rastrillaje.

Agresión a una policía y antecedentes El episodio no terminó allí. Ya en la Comisaría 2ª, cuando la agente Rocío Fernández realizaba el cacheo de seguridad, Gutiérrez la atacó sorpresivamente, provocándole un rasguño en el rostro que derivó en una herida sangrante y requirió asistencia médica.