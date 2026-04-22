    • 22 de abril de 2026 - 11:42

    Siete años de prisión para un sanjuanino por almacenar y distribuir más de 1.500 archivos de abuso infantil

    El caso que terminó en una condena con prisión expuso una investigación digital que detectó material de abuso sexual contra niños y bebés.

    El joven sanjuanino Alejandro Nahuel Pérez Molina está detenido desde que se originó la investigación en su contra, desde el 11 de octubre de 2024.&nbsp;

    El joven sanjuanino Alejandro Nahuel Pérez Molina está detenido desde que se originó la investigación en su contra, desde el 11 de octubre de 2024. 

    Foto:

    Por Germán González

    Un joven sanjuanino, Alejandro Nahuel Pérez Molina, fue condenado a siete años de prisión por almacenar y distribuir material de abuso sexual infantil, en una causa que reveló un volumen alarmante de archivos y una compleja investigación basada en pericias digitales.

    Leé además

    Caso de abuso infantil en San Juan: la Justicia dictó prisión preventiva y avanza la investigación.    

    Abuso infantil en San Juan: prisión preventiva por denuncia de dos niñas
    Fiscal Francisco Nicolía.

    Asesinato del anciano en Pocito: la autopsia confirmó que llevaba 72 horas de fallecido y toma fuerza la hipótesis de robo

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fallo se conoció este martes por la tarde, cuando la jueza Flavia Allende resolvió imponer una pena inferior a la solicitada por el Ministerio Público Fiscal, que había pedido nueve años de cárcel efectiva.

    El condenado es Alejandro Nahuel Pérez Molina, quien permanece detenido desde el 11 de octubre de 2024, cuando se inició la investigación en su contra. Actualmente cumplía prisión domiciliaria en su vivienda del departamento Capital, pero fue enviado directo al Servicio Penitenciario Provincial, tras la la resolución condenatoria.

    El trabajo incluyó la intervención de peritos informáticos, traductores, para analizar reportes de empresas como Facebook, Instagram y Google, un médico legista que evaluó el material y equipos interdisciplinarios que aportaron informes técnicos y sociales.

    También se incorporaron datos de empresas como Enacom, Claro y Movistar, que ayudaron a reconstruir la actividad digital del imputado.

    Más de 1.500 archivos de extrema gravedad

    Uno de los puntos centrales de la causa fue la cantidad de material secuestrado. Según la Fiscalía, se encontraron 1.555 archivos: 1.517 imágenes y 38 videos.

    El contenido incluía representaciones de abuso sexual infantil, incluso con víctimas de muy corta edad. Además, se comprobó la distribución de al menos 15 archivos: 13 a través de la plataforma MEGA y dos mediante Instagram. Estos últimos fueron clave, ya que generaron reportes internacionales que dieron origen a la investigación.

    Para la acusación, la magnitud, organización y permanencia del material evidenciaban que no se trataba de simple almacenamiento, sino de tenencia con fines de distribución.

    Delitos y agravantes

    Pérez Molina fue juzgado por los delitos de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil agravado, contemplados en el artículo 128 del Código Penal, bajo la figura de concurso real.

    Entre los agravantes, la Fiscalía destacó la gran cantidad de archivos, la edad de las víctimas, muchas menores de 13 años, y la comprobación de distribución del contenido.

    Además, el condenado contaba con un antecedente por el mismo delito en 2022, lo que reforzó la postura acusatoria sobre su responsabilidad y conocimiento de la criminalidad de sus actos.

    Una causa paralela en Santa Fe

    Durante el debate también se mencionó una línea investigativa paralela vinculada a un presunto contacto del imputado con una menor de edad de la provincia de Santa Fe, mediante conversaciones de contenido sexual explícito.

    Ese expediente fue remitido a la Justicia de esa provincia y continúa su curso de manera independiente.

    Un caso de alto impacto

    El juicio expuso un fuerte caudal de pruebas digitales y testimoniales en uno de los casos más sensibles vinculados a delitos informáticos en San Juan.

    Si bien la pena final fue menor a la solicitada por la Fiscalía, la condena de siete años marca un precedente en investigaciones donde la evidencia tecnológica resulta clave para acreditar este tipo de delitos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    hallazgo en el penal de chimbas: encontraron dos celulares ocultos en una media en inmediaciones a un pabellon

    Hallazgo en el Penal de Chimbas: encontraron dos celulares ocultos en una media en inmediaciones a un pabellón

    Por Redacción Diario de Cuyo
    los escalofriantes posteos del novio de la estudiante de psicologia que fue encontrada muerta en rosario

    Los escalofriantes posteos del novio de la estudiante de Psicología que fue encontrada muerta en Rosario

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La muerte del nene provocó gran conmoción en La Calera, Córdoba. (Foto: gentileza El Doce)

    El desgarrador relato del hermano del niño que murió mientras jugaba a la pelota en el recreo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Conmoción en Córdoba: un niño de 11 años falleció mientras jugaba en el recreo en su escuela

    Murió un niño de 11 años en el recreo: investigan las causas

    Por Redacción Diario de Cuyo