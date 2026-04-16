    • 16 de abril de 2026 - 19:35

    Juzgan a un joven sanjuanino por almacenar más de 1.500 archivos de abuso sexual contra niños y bebés

    La Fiscalía detalló cómo identificaron al joven acusado mediante pericias digitales y sostuvo que tenía y distribuía material de abuso sexual infantil.

    El joven sanjuanino Alejandro Nahuel Pérez Molina está detenido desde que se originó la investigación en su contra, desde el 11 de octubre de 2024. Ahora con prisión domiciliaria en su casa de Capital.&nbsp;

    El joven sanjuanino Alejandro Nahuel Pérez Molina está detenido desde que se originó la investigación en su contra, desde el 11 de octubre de 2024. Ahora con prisión domiciliaria en su casa de Capital. 

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    Por Germán González

    Un joven sanjuanino, Alejandro Nahuel Pérez Molina, comenzó a ser juzgado acusado de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, en una causa que expone un voluminoso caudal de pruebas digitales y que podría culminar con una condena de hasta 9 años de prisión efectiva.

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    Durante la audiencia, el fiscal Guillermo Heredia realizó un extenso relato en el que explicó cómo se logró identificar al imputado y reconstruir su actividad a través de dispositivos electrónicos, cuentas digitales y registros de conexión.

    Identificación del joven mediante pericias digitales

    Según detalló el fiscal, la investigación se apoyó en reportes de plataformas tecnológicas y datos técnicos como correos electrónicos, direcciones IP y conexiones de internet. Esa información permitió vincular al acusado con los dispositivos desde los cuales se operaban los archivos.

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    Guillermo Heredia y Federico Pereyra, intengrantes de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

    Guillermo Heredia y Federico Pereyra, intengrantes de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

    Además, participaron múltiples profesionales coordinados por el ayudante fiscal Federico Pereyra y el colaborador Federico Martínez: peritos informáticos que analizaron los dispositivos secuestrados; una traductora, que volcó al español reportes provenientes de empresas como Facebook, Instagram y Google; un médico legista, que evaluó el material para determinar la edad de las víctimas y equipos de trabajo social y medicina, que elaboraron informes complementarios.

    También se incorporaron datos de compañías como Enacom, Claro y Movistar, que ayudaron a establecer líneas, ubicaciones y actividad digital.

    Más de 1.500 archivos

    Uno de los puntos más graves de la acusación es la cantidad y tipo de material hallado. Según la Fiscalía, en los dispositivos del imputado se encontraron 1.555 archivos multimedia, entre ellos: 1.517 imágenes y 38 videos.

    El contenido incluía representaciones de abuso sexual infantil, incluso con víctimas de muy corta edad. Parte del material habría sido compartido, ya que se detectaron rastros de distribución a través de redes sociales y plataformas como MEGA.

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    César Jofré, abogado de Pérez Molina.

    César Jofré, abogado de Pérez Molina.

    De hecho, los investigadores lograron establecer que al menos: 15 archivos fueron distribuidos; 13 enviados mediante MEGA (una plataforma japonesa que no envía reportes de actividad ilegal) y dos a través de Instagram. Por estos dos, la fiscalía recibió reportes internacionales y fueron los que originaron la investigación del caso.

    Para la acusación, la cantidad, permanencia y organización de los archivos demuestra que no se trataba de simple almacenamiento, sino de tenencia con fines de distribución.

    Contacto con una menor de Santa Fe, una causa paralela

    El fiscal también mencionó que el imputado habría mantenido contacto con una menor de edad mediante redes sociales, en conversaciones de contenido sexual explícito.

    Esos hechos fueron derivados a la provincia de Santa Fe, ya que allí residirían la presunta víctima, por lo que esa línea investigativa continúa en otra jurisdicción.

    Los delitos y la pena solicitada

    La calificación legal incluye: distribución de material de abuso sexual infantil agravado y tenencia de ese material con fines de distribución. Ambos delitos están contemplados en el artículo 128 del Código Penal, y se aplican bajo la figura de concurso real, lo que eleva la escala penal.

    El fiscal sostuvo que la pena solicitada, nueve años de prisión efectiva, se fundamenta en diversos agravantes: la gran cantidad de archivos encontrados, la edad de las víctimas (muchas menores de 13 años) y la distribución comprobada del material.

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    La jueza Flavia Allende será la encargada de dictar sentencia.

    La jueza Flavia Allende será la encargada de dictar sentencia.

    El contacto con menores es material de investigación de la Justicia de Santa Fe y aún no llega a juicio.

    Pérez Molina tiene un antecedente condenatorio por el mismo delito en 2022. En ese sentido, remarcó que el acusado comprendía la criminalidad de sus actos y podía dirigir sus acciones, por lo que es plenamente imputable.

    Un caso con fuerte carga probatoria

    La Fiscalía adelantó que durante el juicio presentará testimonios, pericias técnicas y evidencia documental para sostener la acusación.

    Con una escala penal que va desde más de cuatro años hasta más de nueve, el debate buscará determinar la responsabilidad del imputado en uno de los casos más sensibles investigados en el ámbito de los delitos informáticos en San Juan. En la defensa de Pérez Molina se encuentra el abogado César Jofré.

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