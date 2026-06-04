Caso Agostina Vega: Qué declaró el amigo que convivía con Barrelier antes de ser detenido

Osvaldo Fachetta, un amigo de Claudio Barrelier que vivía en su casa, reveló este jueves un detalle escalofriante sobre la investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que fue hallada muerta el pasado sábado. Fue antes de que fuera detenido el jueves por la noche, bajo orden del fiscal Raúl Garzón por encubrimiento agravado .

El último adiós a Agostina Vega: entre el dolor y la conmoción, familiares y amigos despidieron a la chica

Fachetta sostuvo que dormía en la misma habitación que se cree que el detenido utilizaba como sala de reuniones con amigos e integrantes de la barra de Instituto. En una entrevista exclusiva con LN+, el amigo de Barrelier comentó que se ausentó del hogar durante la noche de la desaparición de Agostina Vega y que, cuando volvió, Barrelier había cambiado un acolchado de la cama .

Además, contó que Agostina y su madre, Melisa Heredia, habían visto a Barrelier el mismo día de la desaparición en un partido de fútbol y, después, en un cumpleaños de un amigo en común. “A la mañana me levanté y fuimos con Claudio a jugar al fútbol en el predio. Ahí estaban Melisa, Agostina y su otro hijo. Estuvimos ahí juntos ”, relató.

Luego, se trasladaron hacia el cumpleaños, donde se dio una conversación clave entre Agostina y Barrelier para la investigación. “Escuché que Agostina le dijo a Claudio que no se olvide de darle su número de teléfono . Claudio no se lo dio. Melisa estaba ahí. Quedó como un pedido”.

En el evento, aseguró Fachetta, permanecieron hasta las 19.30, cuando él se retiró a trabajar en un kiosco junto con Barrelier y Heredia se fue a su casa junto a sus dos hijos. “Yo me fui con Claudio. Nos quedamos en el negocio y tipo 21 Claudio se fue manifestando que iba a la casa de una amiga a saludarla y que después se iba a ir a su casa. Después de esto yo no lo vuelvo a ver”, detalló.

Afirmó que cerca de las 23 recibió un mensaje de Melisa: “Me dijo que su hija había salido y que no volvía”. Fachetta vivía en el sector delantero de la “casa chorizo” ubicada en Juan del Campillo y Fragueiro, en el barrio Cofico. En esa zona se sospecha que Barrelier cometió el delito, ya que era un sector que solía frecuentar por su cuenta y que se encontraba aislado del resto del hogar, donde vivían su pareja y su hija de 11 años.

“Apenas pasas el ingreso del portón que da a la calle, hay un portón de madera a unos dos metros de distancia, que da a una habitación que usaba como un tallercito y estaba desocupado. Yo vivía ahí y tenía mi cama”, expresó.

Según reveló su abogado, Eduardo Javier Medina Allende, fue Barrelier el que le ofreció que viviera ahí luego de que tuviera un conflicto en su hogar. Fachetta sostuvo que la noche de la desaparición no volvió al domicilio: terminó su turno en el kiosco a las 4.30 de la mañana y se dirigió directamente a la casa de Heredia tras un llamado. “Me llamó a las 3.30 desesperada porque su hija no aparecía”. Según su relato, volvió a su domicilio el domingo a las 12.30, cuando notó el cambio del acolchado.

“Volví con dos amigos, con los que tomamos cerveza en la pieza donde yo dormí. Estaba tal cual la había dejado. Lo único que me llamó la atención fue un acolchado clarito en mi cama, que no estaba cuando yo me había retirado. Yo había dejado la cama tendida con dos colchas grises oscuras”.

El nuevo detenido aseguró que “cualquiera tenía acceso” a su dormitorio porque era un portón que no tenía llave ni candado.

En un momento de la entrevista, Fachetta reveló que durante el mediodía del domingo se encontraba en diálogo con la madre de Agostina. “Mi amigo se retiró a las 14.30. Yo hablo con Melisa, ella me pregunta si me iba a demorar mucho porque se había quedado sola porque sus padres andaban buscando a su hija. Dijo que no quería estar sola”, comentó. Tras ello, afirmó que fue a la casa de ella.

Fachetta sostuvo que conoció a Barrelier hace diez meses, y que fue él quien le presentó a Heredia un mes después.

Dijo que, junto a sus amigos, ayudó a la madre de Agostina a buscarla. “Vimos si estaba en alguna plaza o caminando con algún amigo o amiga. Nos dirigimos a la comisaría, quisimos hacer la denuncia nos informaron que no toman denuncias, pero que sí nos tomaban una declaración”.

Y sumó: “Con ella nos juntábamos y conversábamos mucho. Y cuando me dijo de la desaparición de su hija, creo que cualquier persona en mi lugar hubiera colaborado”. Detalló que Heredia y Barrelier se conocían hace tres años. “Yo nunca he visto a Claudio con la nena [Agostina] cercanamente. Capaz la madre me comentaba que sus hijos apreciaban mucho a Claudio y le tenían confianza, algo que ocurría cuando Claudio iba a la casa de Melisa, algo que yo nunca vi”.

Su abogado, Medina Allende, aclaró a LN+ que el hombre ya había dado declaración a la policía tres veces: “La última vez lo tuvieron durante 20 horas”.