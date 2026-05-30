Madrugada trágica en Angaco: un joven de 27 años murió al chocar su moto contra un árbol

Un trágico siniestro vial se cobró la vida de un joven motociclista durante la madrugada de este sábado 30 de mayo en el departamento Angaco. La víctima fue identificada como Sergio Emanuel Olivera, de 27 años , quien falleció en el lugar tras impactar con su moto contra un árbol.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 3:30 en calle El Bosque, entre Campodónico y Rosenthal , frente a la sede del Club Deportivo El Bosque.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Olivera circulaba de oeste a este a bordo de una motocicleta Daelim Liberty 50 cc de color blanco, cuando, por motivos que aún son materia de investigación y sin participación de otros vehículos, perdió el control del rodado.

Tras desviarse hacia la banquina derecha, la moto terminó impactando contra un árbol de gran porte ubicado al costado de la calzada. El golpe fue de extrema violencia y el joven impactó con su rostro contra el tronco antes de caer sobre el pavimento.

Las fuentes indicaron que el motociclista murió de manera instantánea. La magnitud de la colisión quedó reflejada en el estado del casco que llevaba colocado, ya que se partió en dos: una parte quedó sobre su cabeza y la otra fue hallada sobre la calzada.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar realizando las pericias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del hecho. Además, los investigadores entrevistaron a vecinos de la zona y familiares de la víctima.

Según se informó, Olivera regresaba a su domicilio luego de haber participado de una reunión con amigos.

La causa es investigada por la UFI de Delitos Especiales, con la intervención del fiscal Sebastián Gómez y del ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.