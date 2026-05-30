El detenido por la desaparición de Agostina cambió su versión y reconoció que la adolescente entró a su casa

Este sábado a la noche se cumplirá una semana desde que no hay noticias sobre el paradero de Agostina Madeleine Vega, la adolescente de 14 años que es intensamente buscada en Córdoba. Hasta el momento, la causa cuenta con un solo detenido. Se trata de Claudio Barrelier, un empleado municipal que habría sido la última persona que la vio con vida.

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Según reconstruyeron las autoridades, la menor salió de su casa materna sin permiso y abordó un remis en dirección al barrio Cofico, zona en donde reside el principal acusado. Las grabaciones de las cámaras de seguridad la captaron en los alrededores de la vivienda y, tras ordenarse una segunda indagatoria, Barrelier confirmó que estuvo en su casa y que se habría ido en un auto rojo.

La búsqueda de Agostina Vega se concentra hoy nuevamente en una extensa zona descampada del barrio Ampliación Ferreyra, donde se realizan rastrillajes en una zona que abarca más de 240 hectáreas.

Participan más de 250 personal, entre efectivos policiales, bomberos, personal del DUAR y grupos especializados en búsqueda de personas.

El operativo se desarrolló durante toda la noche, tal como había anticipado el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

La zona fue marcada durante la investigación porque allí habría sido detectada la antena del celular del principal sospechoso, Claudio Barrelier.

Se rastrillan campos, basurales, sectores con árboles, arbustos altos y lagunas. En el procedimiento también se observaron kayaks y se esperaba el trabajo de buzos para revisar los espejos de agua del sector, según indicaron medios cordobeses.

La madre de Agostina Vega apuntó contra la pareja de Barrelier

Melisa Heredia, la madre de Agostina Vega, luego de la marcha para pedir por la aparición de su hija, brindó declaraciones inquietantes. “Yo quiero que investiguen esa mujer. Esa mujer debe tener algo que ver con mi hija. Ella lo apaña mucho. Esta mujer estaba ahí queriéndole salvar las papas en algo a Claudio”, dijo.

“Ella ha hablado de mí como si me conociera. Es una amante de Claudio. No sé su apellido, sé que se llama Soledad”, agregó.

Ordenaron un tercer allanamiento en la casa de Claudio Barrelier

La investigación por la desaparición de Agostina Vega registró nuevos avances el viernes por la noche, luego de que el personal de la Policía de Córdoba y de Policía Judicial realizara un nuevo allanamiento en la vivienda del único detenido en la causa, Claudio Barrelier, ubicada en barrio Cofico. Se trata de la zona en donde la adolescente de 14 años fue vista por última vez.

El operativo tuvo lugar en un domicilio ubicado en Juan del Campillo al 800, que es considerado por el fiscal Raúl Garzón como uno de los puntos clave del caso. Por este motivo, la propiedad fue cercada apenas arribaron los efectivos de la Dirección de Investigaciones y el personal de la Policía Judicial.

El procedimiento de último momento fue ordenado por Garzón, luego de que trascendiera que Barrelier había cambiado su versión de los hechos. En su segunda indagatoria, reconoció que Agostina estuvo en la casa entre media hora y una hora. Esto contradijo su versión inicial, en donde había declarado que la vio bajar del remis que la llevó hasta ese punto, para luego subirse a un auto rojo.