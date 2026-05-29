    • 29 de mayo de 2026 - 19:55

    Chimbas: condenaron a la pareja acusada de dispararle a un patrullero, pero no por el ataque

    La pareja había sido detenida luego de un violento episodio en Villa del Sur, Chimbas, donde un hombre disparó contra un patrullero.

    Sergio Daniel Quiroga y Macarena de los Ángeles Carrizo, los detenidos por el ataque a la Policía, en Chimbas.&nbsp;

    Sergio Daniel Quiroga y Macarena de los Ángeles Carrizo, los detenidos por el ataque a la Policía, en Chimbas. 

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    DIARIO DE CUYO
    Por Germán González

    Una pareja que había sido detenida tras un violento episodio ocurrido en Villa del Sur, en Chimbas, finalmente terminó condenada, aunque no por los disparos contra un patrullero policial, sino por otro delito vinculado al arma secuestrada durante el operativo.

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    Los imputados, identificados como Sergio Daniel Quiroga y Macarena de Los Ángeles Carrizo, reconocieron su responsabilidad ante la Justicia y aceptaron someterse a un juicio abreviado. Tras el acuerdo entre las partes, ambos fueron condenados a dos años de prisión condicional como coautores del delito de tenencia de arma de guerra apta para el disparo.

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    Eliana Roca y Adrián Riveros, junto con una colaboradora, el equipo de fiscales de la UFI Genérica.

    Eliana Roca y Adrián Riveros, junto con una colaboradora, el equipo de fiscales de la UFI Genérica.

    Según informaron fuentes judiciales, nunca se pudo comprobar que tanto el hombre como la mujer hayan efectuado los disparos contra el móvil policial. Ambos recuperaron la libertad, por ser una pena en suspenso y por no tener antecedentes penales.

    Según fuentes policiales, mientras los uniformados realizaban recorridas por calle Benavídez observaron movimientos sospechosos frente a una vivienda y, en ese contexto, un hombre abrió fuego contra el patrullero desde la vereda.

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    El abogado Rodolfo Pardo Conte asumió la defensa de la pareja en el proceso que concluyó con un juicio abreviado.

    El abogado Rodolfo Pardo Conte asumió la defensa de la pareja en el proceso que concluyó con un juicio abreviado.

    Ante la gravedad de la situación, los efectivos solicitaron apoyo e ingresaron al domicilio. Allí se vivieron momentos de máxima tensión debido a que, de acuerdo al parte policial, el sospechoso soltó un perro dogo que atacó a uno de los agentes. Para frenar el avance del animal, un policía efectuó un disparo disuasivo y luego lograron reducir al perro y encerrarlo en el baño de la vivienda.

    Quiroga, de 22 años, fue detenido tras mostrarse agresivo con el personal policial. En el lugar también se encontraba Carrizo, de 23 años, quien quedó aprehendida acusada de entorpecer el procedimiento.

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    Los imputados zafaron de la cárcel.

    Los imputados zafaron de la cárcel.

    Durante las pericias realizadas por Criminalística, los investigadores encontraron vainas servidas sobre la mesa del comedor, cartuchos en la vereda y una pistola FM Browning calibre 9 milímetros con cargador colocado y diez municiones, una de ellas en recámara.

    Inicialmente, la causa fue investigada por presunta tenencia ilegítima de arma de fuego y abuso de arma, bajo la intervención de la UFI Delitos Genéricos y por disposición del ayudante fiscal Mario Quiroga. Finalmente, la causa concluyó con la condena por tenencia de arma de guerra para ambos imputados.

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    El arma secuestrada durante el operativo.

    El arma secuestrada durante el operativo.

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