Por primera vez Gramajo habló sobre la tensión entre Rodríguez y el Concejo en Chimbas, las elecciones del 2027 y arremetió contra Milei

El exintendente de Chimbas y referente del Partido Justicialista, Fabián Gramajo, rompió el silencio sobre el conflicto político entre la intendenta Daniela Rodríguez y el Concejo Deliberante. El dirigente aseguró que “hay diferencias en todos los ámbitos”, pero pidió profundizar el diálogo y la unidad para afrontar la crisis económica que, según afirmó, golpea de lleno a los municipios por las políticas del presidente Javier Milei.

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Gramajo, fundador del espacio Chimbas Te Quiero y de su proyección provincial San Juan Te Quiero, habló además de la situación social en la provincia, de la necesidad de construir nuevos liderazgos dentro del justicialismo y de su sociedad política con el intendente de Rawson, Carlos Munisaga. Aunque evitó confirmar una candidatura para 2027, dejó abierta la puerta a volver a competir.

Por primera vez desde que comenzó a crecer la tensión institucional entre la jefa comunal chimbera y parte del Concejo Deliberante, Gramajo fijó posición pública. Lejos de profundizar las diferencias, eligió mostrarse conciliador.

“Yo creo que en todos los ámbitos hay diferencias. Sucede en el ámbito nacional, sucede en el gobierno provincial y sucede en muchísimos municipios. Lo que entiendo es que a partir de las diferencias hay que buscar las coincidencias para que le vaya mucho mejor a la gente”, sostuvo en Radio Colón.

En ese sentido, aseguró que existe diálogo entre la intendenta y los concejales. “Yo estuve acompañando la apertura de sesiones del Concejo Deliberante hace algunas semanas atrás. Fue un acto muy lindo donde hubo anuncios importantes para el departamento de Chimbas”, expresó.

También destacó la relación personal y política que mantiene con Rodríguez, quien además es la madre de sus hijas. “Tenemos una relación madura”, dijo. Y añadió: “Daniela es la intendenta y tiene la gran responsabilidad, junto al equipo de trabajo que la acompaña, de llevar la gestión municipal a buen puerto ante la difícil situación económica que estamos atravesando”.

Críticas al modelo económico de Milei

Durante buena parte de la entrevista, el exintendente apuntó directamente contra el gobierno nacional y responsabilizó a las políticas de ajuste de agravar la situación social.

“Es un modelo de ajuste que lleva adelante Milei y que impacta en la provincia y también en los municipios”, afirmó. Según su mirada, la principal preocupación que recoge en sus recorridas por San Juan es doble: “La gente te pide seguridad y te pide trabajo”.

Gramajo describió un escenario social complejo y habló de “desocupación, pobreza, desigualdades, tristeza, angustia y dolor”. Incluso lanzó una frase con fuerte carga política: “Es un gobierno sin corazón”.

En ese marco, planteó la necesidad de construir una alternativa de gestión que integre distintos sectores económicos y sociales. “Tenemos que construir un modelo de crecimiento y desarrollo que contenga a la minería, las pymes, la vitivinicultura, la obra pública, el comercio y el sector público con el privado para generar trabajo”, señaló.

Y remarcó: “Ese modelo tiene que cuidar y proteger a la clase trabajadora”.

“Los liderazgos tradicionales son necesarios, pero insuficientes”

Con un discurso enfocado en la unidad del PJ, Gramajo evitó alinearse abiertamente con alguno de los sectores nacionales del peronismo, aunque valoró el rol de Sergio Uñac y también la aparición de distintos dirigentes. “No es una cuestión personalista. Es una construcción colectiva”, sostuvo.

Además, dejó una definición que resonó dentro del justicialismo sanjuanino al referirse a los históricos referentes del espacio: “José Luis Gioja y Sergio Uñac son necesarios, pero no son suficientes”.

Para el dirigente, el peronismo debe ampliar la mesa de discusión. “Tiene que ser una mesa grande donde se sienten muchos hombres y mujeres de bien”, expresó.

La alianza con Munisaga y la construcción de un espacio propio

Gramajo también habló de su vínculo con el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, con quien comparte recorridas y actividades políticas desde hace dos años. “Tenemos una excelente relación”, afirmó, tras recordar el locro del 25 de Mayo que compartieron junto a militantes y jubilados rawsinos.

El dirigente elogió la gestión municipal de Munisaga y aseguró que ambos trabajan para “afianzar y ampliar” un espacio político conjunto. “Hablamos con todos y con todas: intendentes, diputados, concejales, funcionarios y también con personas que tienen ganas de aportar desde su lugar”, explicó.

¿Candidato en 2027?

Cada vez que fue consultado sobre una posible candidatura, respondió con cautela. “Voy a seguir trabajando incansablemente para escuchar, conversar y visibilizar los problemas que tiene la gente”, insistió.

Incluso contó la historia de Laura, una mujer que visitó recientemente y cuya familia atraviesa una dura situación económica. Con ese ejemplo buscó marcar cuáles son, según él, las prioridades reales de la sociedad.

“¿Vos creés que Laura está mirando en la pantalla del teléfono si Gramajo va a ser candidato o no? Las prioridades de esa familia pasan por otro lado”, dijo.

Sin embargo, fuentes de su entorno dijeron que nadie descarta que el dos veces intendente vuelva a aparecer en el cuarto oscuro en 2027. Más aún después de la contundente elección que hizo el justicialismo en Chimbas en 2025, donde el propio Gramajo destacó que le sacaron “más de 25 puntos” de diferencia a sus rivales. “El mejor candidato que podemos tener en 2027 es el proyecto de gobierno”, respondió.

Gramajo también se permitió una chicana electoral contra el mileísmo al recordar el resultado obtenido por el justicialismo en Chimbas durante las legislativas de 2025. El exintendente destacó la diferencia que logró el PJ en el departamento y lanzó una frase cargada de ironía contra La Libertad Avanza.

“En Chimbas tuvimos más de 25 puntos al segundo y 28 al tercero. Lo pusimos cómodo al león, allá en la cola lo dejamos”, afirmó entre risas.