El Congreso nacional de UPCN sesionó en San Juan: balance positivo de afiliados y unidad sindical con la CGT provincial

Los 220 congresales de la Unión Personal Civil de la Nación aprobaron balances y memorias en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán.

Este viernes, el secretario General de UPCN a nivel nacional, Andrés Rodríguez, encabezó el 77° Congreso del gremio. Lo hizo en San Juan, en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán, con la participación de 220 congresales. El cuerpo aprobó las memorias y los balances. De acuerdo a la información oficial, hubo superávit en las cuentas y también en el número de afiliados, que totalizó en 315.000.

El Barrena Guzmán se pintó de azul y blanco para recibir a la dirigencia de UPCN de todas partes del país. San Juan se transformó en el epicentro del sindicalismo peronista. Los congresales dieron luz verde a los actos administrativos internos del gremio y también formularon quejas al Gobierno de Javier Milei por la inflación, la reforma laboral y un índice negativo de afiliados en el 2024, que se debió al "achicamiento del Estado", y que recién se pudo dar vuelta en el 2025.

La cita de UPCN, el gremio de empleados estatales más grande del país y de San Juan, contó con el apoyo explícito de la CGT provincial. El secretario General, Eduardo Cabello, participó del encuentro y saludo a Rodríguez y al histórico Pepe Villa.