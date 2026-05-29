El Congreso nacional de UPCN sesionó en San Juan: balance positivo de afiliados y unidad sindical con la CGT provincial

Este viernes, el secretario General de UPCN a nivel nacional, Andrés Rodríguez, encabezó el 77° Congreso del gremio. Lo hizo en San Juan, en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán, con la participación de 220 congresales. El cuerpo aprobó las memorias y los balances. De acuerdo a la información oficial, hubo superávit en las cuentas y también en el número de afiliados, que totalizó en 315.000.
El Barrena Guzmán se pintó de azul y blanco para recibir a la dirigencia de UPCN de todas partes del país. San Juan se transformó en el epicentro del sindicalismo peronista. Los congresales dieron luz verde a los actos administrativos internos del gremio y también formularon quejas al Gobierno de Javier Milei por la inflación, la reforma laboral y un índice negativo de afiliados en el 2024, que se debió al "achicamiento del Estado", y que recién se pudo dar vuelta en el 2025.
La cita de UPCN, el gremio de empleados estatales más grande del país y de San Juan, contó con el apoyo explícito de la CGT provincial. El secretario General, Eduardo Cabello, participó del encuentro y saludo a Rodríguez y al histórico Pepe Villa.
El Congreso nacional arrancó con la lectura del despacho de la Comisión de Poderes, que leyó la cantidad de congresales por provincia. Luego, un participante de La Rioja mocionó la aprobación de la totalidad de los títulos, cosa que se aprobó por unanimidad. "Se trata de un poder legítimo", remarcó Rodríguez.