    • 29 de mayo de 2026 - 13:19

    El Congreso nacional de UPCN sesionó en San Juan: balance positivo de afiliados y unidad sindical con la CGT provincial

    Los 220 congresales de la Unión Personal Civil de la Nación aprobaron balances y memorias en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán.

    IMG_20260529_105027016_HDR
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este viernes, el secretario General de UPCN a nivel nacional, Andrés Rodríguez, encabezó el 77° Congreso del gremio. Lo hizo en San Juan, en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán, con la participación de 220 congresales. El cuerpo aprobó las memorias y los balances. De acuerdo a la información oficial, hubo superávit en las cuentas y también en el número de afiliados, que totalizó en 315.000.

    Leé además

    por primera vez gramajo hablo sobre la tension entre rodriguez y el concejo en chimbas, las elecciones del 2027 y arremetio contra milei

    Por primera vez Gramajo habló sobre la tensión entre Rodríguez y el Concejo en Chimbas, las elecciones del 2027 y arremetió contra Milei

    Por Fernando Ortiz
    Javier Milei viajará a Estados Unidos para los festejos del 4 de julio. Foto: Casa Blanca

    Javier Milei viajará a Estados Unidos para los festejos del 4 de julio

    El Barrena Guzmán se pintó de azul y blanco para recibir a la dirigencia de UPCN de todas partes del país. San Juan se transformó en el epicentro del sindicalismo peronista. Los congresales dieron luz verde a los actos administrativos internos del gremio y también formularon quejas al Gobierno de Javier Milei por la inflación, la reforma laboral y un índice negativo de afiliados en el 2024, que se debió al "achicamiento del Estado", y que recién se pudo dar vuelta en el 2025.

    La cita de UPCN, el gremio de empleados estatales más grande del país y de San Juan, contó con el apoyo explícito de la CGT provincial. El secretario General, Eduardo Cabello, participó del encuentro y saludo a Rodríguez y al histórico Pepe Villa.

    El Congreso nacional arrancó con la lectura del despacho de la Comisión de Poderes, que leyó la cantidad de congresales por provincia. Luego, un participante de La Rioja mocionó la aprobación de la totalidad de los títulos, cosa que se aprobó por unanimidad. "Se trata de un poder legítimo", remarcó Rodríguez.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    la mirada de la fira sobre la propuesta de reforma inmobiliaria: no se puede desregular algo que esta desregulado

    La mirada de la FIRA sobre la propuesta de Reforma Inmobiliaria: "No se puede desregular algo que está desregulado"

    Por Celeste Roco Navea
    el jefe de upcn nacional, en san juan: fustigo a milei, anticipo una interna del pj para el 2027 y pepe villa hizo de las suyas

    El jefe de UPCN nacional, en San Juan: fustigó a Milei, anticipó una interna del PJ para el 2027 y Pepe Villa hizo de las suyas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El presidente del PRO de San Juan, Enzo Cornejo.

    Enzo Cornejo se reunió con Mauricio Macri y legisladores provinciales del PRO

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Discurso del presidente Javier Milei en la 12° Edición del Latam Economic Forum.

    Milei, otra vez contra los periodistas: "Nunca se vio un ataque tan desproporcionado de los medios de comunicación"

    Por Redacción Diario de Cuyo