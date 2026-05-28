Enzo Cornejo se reunió con Mauricio Macri y legisladores provinciales del PRO

El presidente del PRO en San Juan formó parte de un encuentro encabezado por Mauricio Macri en la sede nacional del partido. Analizaron la situación política del país y avanzaron en una agenda federal legislativa.

El presidente del PRO de San Juan, Enzo Cornejo, estuvo junto a Mauricio Macri, quien encabezó este jueves por la mañana una reunión con legisladores provinciales del partido en la sede nacional de la calle Balcarce, en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una jornada de trabajo orientada a fortalecer la articulación política y parlamentaria entre los distintos distritos del país y consolidar una agenda federal común.

Macri estuvo acompañado por la vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; el diputado nacional y secretario general del PRO, Fernando de Andreis; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La apertura del encuentro contó con palabras de bienvenida de Soledad Martínez, del dirigente santiagueño Facundo Pérez Carletti y de la diputada bonaerense María Sotolano, quienes destacaron la importancia de volver a generar espacios de coordinación política e intercambio entre dirigentes y legisladores de todo el país. Posteriormente expuso Mauricio Macri, que realizó un análisis de la situación política nacional, los desafíos de gestión y el rol del PRO en las provincias, además de brindar detalles acerca del Próximo Paso que impulsa el partido a nivel nacional.

Durante la jornada se desarrollaron distintos bloques de trabajo donde representantes de cada provincia compartieron la realidad política, económica y social de sus distritos, el estado de situación legislativa en cada jurisdicción y las principales problemáticas locales. También se intercambiaron experiencias parlamentarias vinculadas a seguridad, educación, modernización del Estado, desarrollo productivo y fortalecimiento institucional.