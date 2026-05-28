Milei, otra vez contra los periodistas: "Nunca se vio un ataque tan desproporcionado de los medios de comunicación"

El presidente Javier Milei habló este jueves en la 12° edición del Latam Economic Forum , evento organizado por el asesor financiero Darío Epstein —fundador de Research for Traders— y coorganizado por la Fundación de Acción Social de Jabad, en el predio de Parque Norte . En un discurso que comenzó poco después de las 12, y frente a 300 empresarios y parte de su gabinete , el jefe de Estado volvió a apuntar contra periodistas y medios de comunicación .

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“Nunca en la historia de la Argentina hubo un spread tan grande entre lo que está ocurriendo en la economía y lo que dicen los medios. Nunca se vio en la vida; nunca se vio un ataque tan desproporcionado e injusto hacia un gobierno” , consideró.

En medio de una escalada contra la prensa que parece no detenerse, el Presidente aseguró que los datos de la actualidad económica en el país le dan la razón al Gobierno. “Desde que llegamos tomamos como indicador al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Cuando recibimos el poder estaba 11% arriba: el último indicador dio 3,8%, el descentralizado ”, remarcó.

“En la comparación, este año está mostrando que la economía creció un 5,5% . Puede haber gente a la que le parezca poco o mucho”, deslizó. Y volvió a acusar: “A pesar de toda la presión mediática y las acusaciones falsas , en un mes y medio cumplimos con todas nuestras promesas de campaña de las elecciones de medio término".

Asimismo, apuntó contra un periodista en particular, pero sin revelar su identidad: “Vi pasar el recorte de un periodista siniestro que decía que yo le mentí a los argentinos cuando dije que íbamos a salir como pedo de buzo o en V. Salimos más fuerte que en V. Pero qué podemos esperar de ese mentiroso serial, si es el mismo periodista que dijo que renunciaba mi ministro de Economía , con quien tengo una relación simbiótica".

“Dijeron que se iba a permitir la venta de órganos, ¿alguno pudo tradear algún órgano acá? Es una estrategia de la izquierda asustar a la gente", dijo.

En primera fila para escuchar las palabras de Milei se encontraban su hermana, la secretaria de la presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Terminamos con algo que nadie creyó que se podía terminar, terminamos con los gerentes de la pobreza gracias a la ministra Sandra Pettovello; la Argentina sacó a 14 millones de la pobreza”, continuó el Presidente sobre los logros de su administración y destacó: “El equilibrio fiscal, la desregulación y la apertura económica tienen un papel protagónico en el resurgimiento de la Argentina".

Luego —en alusión a la frase de Diego Maradona, “La pelota no se mancha”— sostuvo: “La libertad no se mancha. Intentaron un golpe de Estado en el Congreso. Con eso provocaron la suba del riesgo país, la desaceleración de la actividad y del crecimiento del salario real. Somos el primer gobierno que no sólo les devuelve libertad a los argentinos bajando los impuestos sino también restaurando el derecho de propiedad y con la presunción de inocencia”.

“Vamos a hacer una transición ordenada hacia el nuevo modelo ideal y va a demandar tiempo, aclaro, porque la gente pretende que se haga instantáneamente”, acusó y siguió: “Podemos hacer causa común por la libertad o alinearnos a las dictaduras. La neutralidad deja de ser una opción y esto requería alguien que no fuera tibio. Estos tiempos de cambios requieren una brújula moral”.

Y, para cerrar, afirmó: “Hay que dejar atrás el fantasma que representan las políticas socialistas e intervencionistas. El tren pasa solo una vez y la Argentina ya compró su ticket, la pregunta es si la región nos acompaña”.