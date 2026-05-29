La mirada de la FIRA sobre la propuesta de Reforma Inmobiliaria: "No se puede desregular algo que está desregulado"

El vicepresidente de FIRA, Jorge Pighin, analizó con preocupación la propuesta de Nación de desregularizar la actividad de los corredores inmobiliarios.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, confirmó recientemente que hay claras intenciones de enviar en junio al Congreso lo que se definió como “Reforma Inmobiliaria”. Consiste en un paquete de medidas y disposiciones que llevaría a una desregulación de la actividad. Esta novedad no impactó de manera positiva en el sector, y así lo aseguró el vicepresidente de FIRA (Federación Inmobiliaria de la República Argentina), Jorge Pighin en diálogo con este medio, en el marco del Congreso FIRA Joven, donde DIARIO DE CUYO es Media Partner.

La autoridad que acompaña en la conducción de la federación a la sanjuanina Josefina Pantano, aseguró: “No se puede desregular algo que está desregulado. Hoy un particular si quiere hacer una operación inmobiliaria por su cuenta la puede hacer. No tiene que ir a un colegio, no tiene que ir a una inmobiliaria”.

Esto se debe a las expresiones de Sturzenegger durante el evento "Real Estate 2026: expectativas y realidad", organizado por Reporte Inmobiliario en la UCA a inicios de mayo, donde frente a desarrolladores e inmobiliarios sostuvo que el problema aparece “cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado" y apuntó contra los honorarios mínimos, la matriculación obligatoria y las barreras de entrada. Según planteó, esas regulaciones terminan "transfiriendo ingresos de la sociedad hacia un grupo específico". En ese sentido, adelantó que la intención oficial es eliminar "los privilegios que hoy encarecen la construcción y la intermediación comercial" para avanzar hacia un mercado "más libre, dinámico y competitivo".

Para la FIRA es un enfoque no acertado a lo que es la realidad de la actividad. En ese sentido, Pighin señaló que se mantuvieron diálogos con autoridades nacionales que están detrás del desarrollo del proyecto de ley, para brindar detalles pormenorizados sobre la realidad de los corredores inmobiliarios, su tarea y el impacto en la sociedad.

“Creo que hay una medición de un sector de la sociedad, pero no han mirado el país hacia adentro. Eso si lo hace FIRA. Hoy cada pueblo, cada comunidad tiene a un corredor inmobiliario perfeccionándose para darle un servicio a la comunidad en su conjunto como se lo merece”, destacó.