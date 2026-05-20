San Juan espera más de 200 asistentes en el Congreso FIRA Joven, con foco en inversiones e inteligencia artificial

La provincia de San Juan se convertirá en uno de los principales puntos de encuentro del sector inmobiliario argentino con la realización del Congreso Nacional FIRA Joven “Nueva generación inmobiliaria”, que se desarrollará los días 28 y 29 de mayo en el Auditorio Eloy Camus. El evento en el que DIARIO DE CUYO es Media Partner, es organizado por el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan junto a la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, con apoyo del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

La expectativa de los organizadores supera las 200 personas entre asistentes locales y visitantes de distintas provincias, una cifra que duplica las previsiones iniciales y que consolida al congreso como uno de los encuentros federales más importantes del rubro. Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, Catamarca, Tucumán y Chaco son las provincias que ya confirmaron su asistencia a San Juan.

“Van a venir inmobiliarias de todo el país. Mendoza viene con una participación muy fuerte, también habrá representantes de San Luis y Chaco, además de desarrolladores, constructoras y referentes del sector minero”, explicó Esteban Costela, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan.

Entre las presencias confirmadas aparecen representantes de proyectos mineros como Los Azules, autoridades de la Cámara Minera y dirigentes de CASEM I, quienes participarán de una mesa vinculada al desarrollo económico y productivo de la provincia. Entre las autoridades presentes estarán presentes Mario Hernandez de Los Azules, Javier Roberto de Altar, Juan Pablo Delgado, presidente de CASEMI y Sandra Barceló por la Cámara Minera de San Juan

IA tendrá un rol importante en el Congreso

Además del volumen de asistentes y del perfil empresarial del encuentro, la inteligencia artificial tendrá un rol central dentro del congreso. El segundo día incluirá una capacitación específica sobre tasaciones inmobiliarias con IA, una herramienta que comienza a ganar terreno en el sector.

Actualmente, gran parte de las valuaciones inmobiliarias todavía se realizan mediante métodos tradicionales y planillas manuales. La propuesta del congreso apunta a mostrar cómo la inteligencia artificial puede acelerar procesos, mejorar la precisión de los análisis y aportar mayor respaldo técnico a las tasaciones.

“Las tasaciones tienen una parte técnica y otra de apreciación profesional. La inteligencia artificial puede ayudar especialmente en toda la parte científica del proceso, haciendo las valuaciones más rápidas y mejor fundamentadas”, señaló Costela.

El congreso también abordará temas vinculados a minería, construcción, economía y desarrollo urbano, con disertaciones abiertas al público general. Entre los invitados estará el economista Damián Di Pace y la especialista Federica Mariconda, quien presentará una exposición que combinará urbanismo, legado de Sarmiento e inteligencia artificial.

Las actividades comenzarán el jueves por la mañana con una reunión institucional de FIRA en el Museo de la Historia Urbana y continuarán desde las 17 en el Auditorio Eloy Camus. El viernes habrá jornada completa con charlas, mesas de debate, espacios de networking y exposiciones.

En paralelo, la organización impulsa la declaración de interés cultural provincial del evento y trabaja en la conformación de una mesa multisectorial integrada por cámaras empresariales, colegios profesionales y entidades vinculadas al desarrollo económico de San Juan.