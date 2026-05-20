Diputados aprobó los cambios en Zona Fría: cómo puede ser el impacto en San Juan

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción este miércoles a una reforma clave sobre el régimen de Zona Fría , el esquema que actualmente permite a miles de hogares sanjuaninos acceder a descuentos de entre el 30% y el 50% en la factura de gas .

La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei , apunta a restringir el beneficio y dejarlo exclusivamente para sectores considerados vulnerables dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En San Juan, el impacto será directo: de los cerca de 120.000 usuarios alcanzados actualmente por la Zona Fría, alrededor de 45.000 podrían quedar excluidos y comenzar a pagar tarifa plena. Esto significa que casi dos tercios de los beneficiarios seguirán manteniendo el descuento. Así lo explicó anoche durante el debate legislativo la diputada orreguista Nancy Picón, quien detalló que En San Juan, quienes tengan certificado de discapacidad, vivienda única, ingresos hasta $4.300.000 o sean veteranos de guerra "mantendrán el subsidio" .

Picón además salió al cruce de los diputados justicialistas que dijeron que "11 departamentos sanjuaninos se quedan sin el beneficio" con la nueva ley, al asegurar que " sólo 5 departamentos son alcanzados por este subsidio ya que son los que tienen red de gas natural ". Casi al cierre del debate, el diputado justicialista Cristian Andino aseguró que son 10 los departamentos sanjuaninos con ese servicio .

Según los datos oficiales y las proyecciones tarifarias para mayo de 2026 dadas por Ecogas, el salto en las boletas para el tercio de usuarios que dejarán de percibir el beneficio sería significativo. Hoy, un usuario residencial promedio de categoría R2-2 que recibe el descuento del 30% paga alrededor de $34.121 mensuales . Si pierde el beneficio, la factura subiría a $48.744 , es decir, un incremento cercano al 43%.

La diferencia es todavía mayor para quienes cuentan con el descuento del 50%. En esos casos, la factura promedio actual ronda los $24.372, pero sin Zona Fría pasaría también a $48.744. El aumento superaría así el 100%.

Mientras tanto, quienes poseen SEF seguirían dentro del esquema. En ese sentido, los legisladores afines al oficialismo destacaron que el beneficio sigue enfocado en quienes más lo necesitan y no en quienes pueden pagar una boleta más alta de gas. La sanjuanina Picón también se expresó al respecto, al decir que es parte de la "naturaleza jurídica" del subsidio llegar a quienes más lo necesitan. Algo importante es que el porcentaje final de ese beneficio para quienes cumplen los requisitos quedará sujeto a lo que defina el Poder Ejecutivo Nacional.

Además, la legisladora aseguró que la Provincia mantendrá herramientas de contención energética financiadas con recursos propios para evitar un mayor impacto en los sectores más afectados. En ese sentido, señaló que continuarán vigentes tanto los subsidios a la energía eléctrica como el programa Garrafa Hogar, destinado especialmente a departamentos alejados sin acceso a la red de gas natural, entre ellos Jáchal, Iglesia y Calingasta.

La norma que obtuvo media sanción en Diputados establece que sólo mantendrán el beneficio hogares con ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales, beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas y usuarios con integrantes que tengan Certificado Único de Discapacidad (CUD), entre otros casos que serán evaluados por la Secretaría de Energía de la Nación.

El cambio de Zona Fría impulsado por Milei

Desde el Gobierno nacional sostienen que el esquema actual se volvió “fiscalmente insostenible” luego de la ampliación aprobada en 2021, impulsada por el entonces diputado Máximo Kirchner. Esa reforma llevó el universo de beneficiarios de 950.000 a casi 4 millones de usuarios en todo el país.

La administración libertaria asegura que el fondo fiduciario financiado con un recargo del 7,5% sobre las tarifas de gas ya no alcanza para sostener los subsidios y que el Tesoro debió realizar aportes adicionales. Con la reforma, el Ejecutivo busca concentrar nuevamente el beneficio en regiones consideradas de clima severo, como la Patagonia, la Puna (abarca zonas andinas de Jujuy, Salta y Catamarca) y Malargüe, en Mendoza.