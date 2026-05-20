    • 20 de mayo de 2026 - 17:49

    Bullrich adelantó la presentación de su declaración jurada en medio de la investigación a Adorni

    La jefa del bloque libertario presiona al jefe de Gabinete.

    El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con la senadora Patricia Bullrich.

    El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con la senadora Patricia Bullrich.

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    Por Agencia Noticias Argentinas

    Patricia Bullrich, la senadora nacional de La Libertad Avanza, presentó este miércoles de forma anticipada su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

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    La jugada, que se adelantó más de dos meses al plazo legal del 31 de julio, se da en medio de la tormenta judicial y política que salpica al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Y sin la presentación del documento que la propia Bullrich le reclamó al funcionario hace más de dos semanas en una entrevista televisiva.

    La funcionaria no ocultó el mensaje entre líneas de este movimiento: fue un tiro por elevación para que el jefe de ministros imite el gesto, transparente sus bienes de inmediato y frene el desgaste que el caso le genera al Ejecutivo.

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