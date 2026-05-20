    • 20 de mayo de 2026 - 15:10

    Diputados aprobó la Ley Hojarasca y el Gobierno logró avanzar con su agenda en medio de fuertes cruces

    La Cámara baja dio media sanción al proyecto impulsado por Javier Milei para derogar normas consideradas “obsoletas”.

    Lainiciativa obtuvo media sanción con 138 votos afirmativos, 96 negativos y nueveabstenciones

    La iniciativa obtuvo media sanción con 138 votos afirmativos, 96 negativos y nueve abstenciones

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    La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles la denominada Ley Hojarasca, uno de los proyectos impulsados por el gobierno de Javier Milei para eliminar leyes y estructuras que considera innecesarias dentro del Estado.

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    La iniciativa obtuvo media sanción con 138 votos afirmativos, 96 negativos y nueve abstenciones, en una sesión atravesada por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.

    El proyecto apunta a derogar decenas de normas que, según el Poder Ejecutivo, quedaron desactualizadas o generan gastos superfluos para el Estado. Desde el oficialismo sostienen que la medida busca “promover la seguridad jurídica” y reducir regulaciones que consideran un obstáculo para el desarrollo económico y administrativo del país.

    Entre los argumentos planteados por el Gobierno, se remarcó que muchas de las leyes alcanzadas por la reforma habilitaron la creación de organismos que hoy consideran innecesarios, como la Federación Argentina de Municipios, además de otras estructuras financiadas con recursos públicos.

    La oposición también pretendía debatir proyectos relacionados con licencias por paternidad, financiamiento universitario y medicamentos gratuitos, pero el Gobierno logró imponer su agenda legislativa gracias al respaldo de gobernadores y bloques aliados.

    Tras la aprobación de la Ley Hojarasca, la Cámara baja avanzará ahora con el debate de otros proyectos sensibles para la gestión libertaria, entre ellos la reforma del régimen de subsidios al gas por Zona Fría y distintos tratados internacionales que forman parte del paquete legislativo impulsado por la Casa Rosada.

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