Diputados aprobó la Ley Hojarasca y el Gobierno logró avanzar con su agenda en medio de fuertes cruces

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles la denominada Ley Hojarasca, uno de los proyectos impulsados por el gobierno de Javier Milei para eliminar leyes y estructuras que considera innecesarias dentro del Estado.

La iniciativa obtuvo media sanción con 138 votos afirmativos, 96 negativos y nueve abstenciones, en una sesión atravesada por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.

El proyecto apunta a derogar decenas de normas que, según el Poder Ejecutivo, quedaron desactualizadas o generan gastos superfluos para el Estado. Desde el oficialismo sostienen que la medida busca “promover la seguridad jurídica” y reducir regulaciones que consideran un obstáculo para el desarrollo económico y administrativo del país.

Entre los argumentos planteados por el Gobierno, se remarcó que muchas de las leyes alcanzadas por la reforma habilitaron la creación de organismos que hoy consideran innecesarios, como la Federación Argentina de Municipios, además de otras estructuras financiadas con recursos públicos.

La sesión fue convocada por el oficialismo con el objetivo de ordenar el temario parlamentario y evitar el avance de una estrategia impulsada por bloques opositores. Más temprano, había fracasado el intento de convocar a una reunión para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por cuestiones vinculadas a sus viajes y declaraciones patrimoniales.