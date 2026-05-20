Diputados rechazó abrir la sesión para interpelar a Manuel Adorni tras un pedido de Unión por la Patria

Con 131 votos negativos y 111 afirmativos, la Cámara baja desestimó la moción presentada por Germán Martínez para pasar a un cuarto intermedio y habilitar el debate impulsado por la oposición.

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles la moción presentada por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien solicitó pasar a un cuarto intermedio para habilitar la sesión convocada por la oposición con el objetivo de tratar una interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La propuesta obtuvo 111 votos afirmativos, pero fue rechazada por 131 votos negativos, lo que impidió avanzar con la sesión especial impulsada por distintos bloques opositores.

El planteo de Unión por la Patria buscaba destrabar el debate parlamentario y permitir el tratamiento de la iniciativa para convocar al jefe de Gabinete al recinto. Sin embargo, la mayoría de la Cámara baja votó en contra del pedido y cerró la posibilidad de continuar con la sesión en ese marco.