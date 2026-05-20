    • 20 de mayo de 2026 - 09:09

    Reducción del beneficio de Zona Fría en la tarifa de gas: "Los que no van a perder el subsidio, son los que menos tienen", dijo una diputada orreguista

    En las últimas horas se han generado dudas sobre el alcance de la quita del beneficio.

    Nancy Picón, diputada provincial.

    Nancy Picón, diputada provincial.

    Foto:

    Los legisladores libertarios impulsan en la Cámara de Diputados una sesión especial para avanzar en la reducción de subsidios al gas para usuarios que están bajo el beneficio de Zona Fría.

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    Y este sentido, se han generado dudas sobre si los sanjuaninos mantendrán o no este descuento, clave en tiempos donde las tarifas de los servicios públicos están altas.

    Nancy Picón, diputada nacional por San Juan que representa al oficialismo provincial, salió a explicar en Radio Sarmiento qué impacto esta medida podría tener en los usuarios de la provincia

    “El proyecto de ley que hemos firmado y vamos a acompañar indica que no todos los sanjuaninos lo van a perder a este subsidio. El que tiene 2 o 3 casas, va a perder el subsidio. Los que no van a perder el subsidio, son los que menos tienen", apuntó y agregó que "el subsidio no desaparece, lo que se hace es organizar y clarificar el subsidio".

    La legsiladora indicó que "en el proyecto quedan clarificadas y especificadas las zonas frías, algo que antes no estaba especificado. Los que van a dejar de tener el subsidio, no son más del 15% de los 116.000 beneficiarios. Y repito que quienes lo van a perder, son quienes tienen dos o tres propiedades. No las personas que menos tienen".

    Por las dudas generadas entre la opinión pública, Picón insistió que "los sanjuaninos deben saber que tienen un Gobernador que se preocupa y ocupa por el bien de los todos los vecinos. Esto no es fácil de hacer, pero se esta buscando llegar a quienes realmente necesitan este subsidio. Ellos recibirán entre un 50 y un 60 % de reducción en la tarifa de gas".

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