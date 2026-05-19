Milei dijo que "si no estuviéramos comprando dólares, el tipo de cambio estaría en $1100″ y anticipó que la inflación seguirá bajando

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El presidente Javier Milei advirtió que “si no estuviéramos comprando dólares, el tipo de cambio estaría en $1100″. Fue al exponer en un evento sobre “inserción laboral, visión macro y potencial productivo” en el MALBA, ante empresarios.

Además ratificó: “Tenemos una política de apretón monetario y estamos convencidos de seguir en ese camino hasta que no terminemos de derrotar la inflación". En medio de las tensiones en el Gobierno, el Presidente mantiene su agenda, volvió a mostrarse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y destacó el triunfo en las elecciones de CABA en 2025.

Milei planteó: “Sacamos prácticamente el 95% del cepo, con lo cual y, además, el tipo de cambio, si no estuviésemos comprando 8500 millones de dólares, que es lo que llevamos comprado de dinero, el tipo de cambio hoy estaría en $1100. Con lo cual, el dólar está muy lejos de las bandas y, además, estamos acumulando una gran cantidad de dólares, y para que eso, digamos, básicamente no se vaya a precios, los esterilizamos”.