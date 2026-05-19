Luis Caputo: "Milei ganará por paliza en primera vuelta las elecciones de 2027"

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , vaticinó que el presidente Javier Milei "ganará por paliza en primera vuelta" las elecciones de 2027. "Toto" Caputo analizó el rumbo del país y aseguró que los indicadores de marzo ya muestran signos de recuperación, especialmente en sectores como la construcción y el índice de precios internos al por mayor.

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Milei dijo que "si no estuviéramos comprando dólares, el tipo de cambio estaría en $1100″ y anticipó que la inflación seguirá bajando

El funcionario proyectó que el repunte más fuerte comenzará entre mayo y junio, impulsado por la continuidad de la desinflación y la puesta en marcha de 9.000 kilómetros de rutas en corredores viales, que darán un impulso decisivo a la obra pública.

Según el ministro, este proceso es fundamental para consolidar el crecimiento sostenido que el país no experimenta hace más de una década.

Respecto a la presión impositiva , Caputo enfatizó que el objetivo final es la baja de impuestos, pero aclaró que, para ello, es necesario recaudar más mediante el crecimiento y la formalización de la economía.

Destacó la importancia de la "inocencia fiscal" como herramienta para combatir la informalidad y señaló que, si Argentina logra crecer a tasas de entre el 6% y el 8% anual, en sólo dos o tres años se podrían eliminar tributos distorsivos, como las retenciones o el impuesto al cheque.

El ministro defendió el superávit fiscal como la base innegociable de su gestión, diferenciándose de experiencias pasadas, como la de Mauricio Macri, en las que no se priorizó el equilibrio de las cuentas públicas.

En el intercambio con Damián Di Pace, en el que también participaron Gustavo “Lacha” Lazzari, Jorge Giacobbe y Fausto Spotorno, el ministro de Economía reconoció que el financiamiento para las pymes sigue siendo un desafío debido a que las tasas finales resultan altas por el peso de impuestos provinciales y municipales.

No obstante, resaltó que el crédito al sector privado ha pasado del 3,8% al 11% del PBI y que se está trabajando con los bancos para que ofrezcan mejores plazos y condiciones.

Caputo también puso el foco en el mercado de capitales, señalando que existe un potencial enorme si se logran canalizar hacia la inversión los cerca de 200.000 millones de dólares que los argentinos tienen ahorrados "debajo del colchón".

El titular de Hacienda abordó el factor psicológico de la crisis, explicando que el mayor obstáculo es el "trauma" de sesenta años de fracasos, que quita credibilidad a cualquier plan económico.

Diferenció este gobierno del de Mauricio Macri, señalando que, mientras aquél tuvo una "euforia financiera" inicial que postergó el ajuste, la gestión de Javier Milei alcanzó el déficit cero en el primer mes sin contar con el apoyo inicial de los mercados.

Para Caputo, la estabilidad actual frente a shocks externos es una prueba de que las defensas de la economía ahora son mucho más sólidas.

Finalmente, el ministro se mostró extremadamente optimista sobre el futuro electoral, vaticinando que el presidente Milei "ganará en primera vuelta y por paliza en 2027".

Sostuvo que la alternativa "populista-comunista" ha dejado de ser una opción viable para la sociedad, porque se la identifica con "el infierno".

Caputo concluyó que el cambio de mentalidad empresarial ya está ocurriendo en sectores que aceptan competir y que, una vez que la sociedad entienda que el camino de la libertad es el correcto, la batalla cultural estará ganada definitivamente.