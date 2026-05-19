Milei dijo que le "prefabricaron" una "controversia" a Menem y aseguró que Santiago Caputo es su "hermano"

En medio de la polémica desatada por la interna entre el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el principal asesor de Javier Milei, Santiago Caputo, el Presidente buscó restarle importancia al tema y aseguró que "la controversia del fin de semana está prefabricada".
“Eso fue algo que le han plantado a Martín Menem, osea, eso está prefabricado, de hecho tanto Martín lo explicó dentro de Gabinete”, dijo en declaraciones a Neura y se ofreció a pasar “un video que armó (Santiago) Oría que explica lo que le hicieron a Martín Menem”.
En esa línea, el mandatario insistió en que la situación fue armada “para generar un problema” y ratificó su vínculo estrecho con Caputo.
"Santiago Caputo es como un hermano para mi y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal, extraordinaria. Yo lo que yo entiendo es que el periodismo llama internas a discrepancia en la forma que pueden pensar una persona y la otra”, agregó.