Milei dijo que le "prefabricaron" una "controversia" a Menem y aseguró que Santiago Caputo es su "hermano"

El presidente Javier Milei sostuvo que la interna instalada fue a partir de "algo que le plantaron" al titular de la Cámara de Diputados.

Javier Milei habló por primera vez sobre la interna que se desató el último fin de semana en La Libertad Avanza.

En medio de la polémica desatada por la interna entre el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el principal asesor de Javier Milei, Santiago Caputo, el Presidente buscó restarle importancia al tema y aseguró que "la controversia del fin de semana está prefabricada".

“Eso fue algo que le han plantado a Martín Menem, osea, eso está prefabricado, de hecho tanto Martín lo explicó dentro de Gabinete”, dijo en declaraciones a Neura y se ofreció a pasar “un video que armó (Santiago) Oría que explica lo que le hicieron a Martín Menem”.

En esa línea, el mandatario insistió en que la situación fue armada “para generar un problema” y ratificó su vínculo estrecho con Caputo.