    • 19 de mayo de 2026 - 17:08

    Sigue la interna en el comercio sanjuanino por el Día del Padre: "Adelantemos también fin de año", disparó Quiroga

    El presidente de Comerciantes Unidos, Marcelo Quiroga, defendió mantener el festejo el 21 de junio y acusó de “improvisación” a la Cámara de Comercio de San Juan de Hermes Rodríguez por querer adelantarlo para aprovechar el flujo de dinero de principios de mes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La discusión por la fecha del Día del Padre abrió una fuerte interna entre entidades comerciales de San Juan y la discusión continúa. El presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, Marcelo Quiroga, redobló la apuesta y cuestionó con dureza a Hermes Rodríguez por impulsar el adelantamiento de la celebración con fines comerciales y defendió mantener el calendario nacional previsto para el domingo 21 de junio.

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    Quiroga aseguró que cambiar la fecha a último momento rompería toda la planificación comercial del año y disparó una comparación irónica para marcar su desacuerdo. “Si no tendremos que adelantar fin de año, porque sabemos que fin de año también se vende mucho acá en el comercio. Adelantemos los cumpleaños de cada uno, adelantemos todo”, disparó en Informadísimos de Radio Colón.

    La polémica surgió luego de que desde la Cámara de Comercio de San Juan plantearan la conveniencia de mover el festejo hacia principios de mes para aprovechar el mayor flujo de dinero circulante, en coincidencia con el cobro de salarios públicos y privados. Sin embargo, desde Comerciantes Unidos sostienen una postura opuesta: aprovechar la fecha tradicional para empujar las ventas en la segunda mitad del mes, cuando el consumo suele desacelerarse.

    “Los primeros días se vende sí o sí porque la gente tiene dinero en el bolsillo. El tema es tratar de vender cuando no hay plata y eso es del 15 para adelante”, afirmó Quiroga.

    El dirigente explicó que las estrategias comerciales actuales apuntan justamente a sostener el movimiento económico mediante promociones bancarias, descuentos y financiamiento con tarjetas de crédito. “Hoy la tarjeta de crédito opera en el 50% de las ventas. Tenemos descuentos importantes y hasta 24 cuotas sin interés”, detalló.

    Además, sostuvo que el comercio no puede manejarse con cambios improvisados sobre fechas ya acordadas nacionalmente. “Hay una programación. Nosotros trabajamos con anticipación viendo qué estrategia de venta vamos a aplicar no solamente para el Día del Padre, sino también para el Día del Niño, el Día de la Madre y todas las fechas comerciales”, explicó.

    En ese marco, cuestionó directamente el planteo encabezado por Rodríguez. “No sé por qué surge y más a último momento. Si no adelantemos la Fiesta Nacional del Sol, adelantemos mitad de año… Todas las cosas improvisadas salen mal”, sentenció.

    Quiroga también reveló que la mayoría de las cámaras nucleadas en la Federación Económica y los comerciantes adheridos respaldaron mantener la fecha tradicional. Según indicó, cerca del 80% de los comercios vinculados a su entidad coincidieron en sostener el 20 de junio como jornada central de ventas.

    “La mayoría quiere mantener la fecha porque sabe que los primeros días se vende igual, pero después el fin de mes se hace larguísimo”, señaló.

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