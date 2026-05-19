¿El OK del Senado a la continuidad de Coco Mahiques es un adelanto a la votación de Rago Gallo? El escenario y el rol de los sanjuaninos

El Senado de la Nación aprobó por mayoría la continuidad del juez Carlos "Coco" Mahiques en la Casación Penal por cinco años. Tuvo el respaldo del exgobernador Sergio Uñac y del libertario Bruno Olivera. En tanto, encontró oposición de la camporista Celeste Giménez. ¿Es un adelanto a las posturas en torno al mismo pedido que hizo Leopoldo Rago Gallo para seguir en el Juzgado Federal N° 2 de San Juan? Sí, es una posibilidad.

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Los medios nacionales tomaron como una sorpresa el voto de Uñac a favor del padre del ministro de Justicia de la Nación, Juan Baustista Mahiques. Sin embargo, el sanjuanino hace rato que busca tallar fuerte en la Justicia Federal, un área en el que le interesa tener influencia directa. Es conocida su relación cercana al juez de la Corte Suprema, Horacio Lorenzetti, y al juez federal en lo Criminal y Correccional, Ariel Lijo. De manera que el sentido del voto no generó una novedad en San Juan.

De hecho, los tres senadores votaron como se esperaba en la previa. Uñac acompañó a Mahiques, Olivera hizo lo propio en sintonía con su bloque, La Libertad Avanza. Por el contrario, Giménez, alineada con el kirchnerismo duro, rechazó la continuidad bajo la impugnación de que pertenece a la "familia judicial".

La sesión terminó en un posible termómetro de lo que puede ocurrir con el futuro de Rago Gallo. El pliego de Carlos Mahiques fue aprobado con 58 votos afirmativos y 11 negativos, superando ampliamente los dos tercios requeridos para habilitar su continuidad hasta los 80 años.

El mayor triunfo de la jornada fue para el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien logró garantizarle cinco años más a su padre en la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. Acompañó buena parte del bloque Justicialista: 13 senadores peronistas respaldaron el pliego pese a las fuertes objeciones del kirchnerismo más duro.

En ese lote apareció Uñac junto a otros dirigentes alineados a gobernadores y estructuras provinciales. La lectura que hicieron en Buenos Aires fue que varios mandatarios provinciales evitaron confrontar con un sector de la Justicia Federal con fuerte peso político. También sobrevoló otra explicación, más cierta: la negociación por futuras vacantes judiciales en las provincias.

Del otro lado quedó el núcleo duro kirchnerista. Ahí estuvo Giménez, quien votó junto a José Mayans, Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio, Eduardo “Wado” De Pedro, Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, entre otros. El rechazo estuvo vinculado principalmente al viaje a Lago Escondido que protagonizó Mahiques junto a jueces, empresarios y directivos del Grupo Clarín.

La discusión dejó al descubierto, una vez más, la grieta dentro de la bancada peronista y ahora todas las miradas apuntan hacia otro expediente sensible: el pedido del presidente Javier Milei para que Rago Gallo continúe al frente del Juzgado Federal N° 2 de San Juan.

El Ejecutivo nacional formalizó el trámite a través del mensaje MEN-2026-139-APN-PTE, firmado por Milei y por el propio Juan Bautista Mahiques. El documento ingresó al Senado el 11 de mayo y solicita un nuevo acuerdo por cinco años para el magistrado sanjuanino, quien ya alcanzó los 75 años, el límite que establece la Constitución Nacional para continuar en funciones sin una nueva aprobación legislativa.

En los pasillos de los tribunales sanjuaninos ya hacen cuentas. El antecedente de la votación de Coco Mahiques dejó pistas claras sobre cómo podrían alinearse los senadores sanjuaninos cuando llegue el turno de Rago Gallo. Uñac aparece, al menos por ahora, más cerca de acompañar la continuidad del juez federal. Olivera, por disciplina libertaria, también tendría una posición favorable. Giménez, en cambio, podría repetir el rechazo en línea con el kirchnerismo duro.