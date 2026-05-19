El secretario Delgado advirtió sobre el desvío de químicos legales al narcotráfico y busca reforzar la inteligencia criminal en Cuyo

El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, participó del primer Consejo Federal de Precursores Químicos realizado en Bariloche junto a autoridades nacionales encabezadas por la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. En diálogo con Radio Colón, el funcionario remarcó la necesidad de fortalecer los controles sobre sustancias químicas legales para evitar que sean desviadas hacia la elaboración de narcóticos ilegales.

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Delgado destacó que el encuentro marcó “un dato importante” porque, por primera vez, el Consejo se desarrolló fuera de Capital Federal. “Desde el Ministerio de Seguridad Nacional se está trabajando sobre lo que es la política criminal y específicamente narcotráfico y todo lo que es la narco criminalidad con un enfoque federativo y federal republicano”, sostuvo en Informadísimos de Radio Colón.

Consultado sobre el significado de los precursores químicos, explicó que se trata de sustancias utilizadas legalmente por distintas industrias, pero que también son fundamentales para la producción de drogas ilícitas.

“Tengamos en cuenta que tanto en el cultivo, el procesamiento, el tráfico y la comercialización tiene como base o materia prima un precursor químico. Y lo más importante de esto es que ese precursor químico ingresa por una trazabilidad legal”, indicó.

En ese sentido, aseguró que el desafío actual pasa por endurecer la fiscalización para impedir desvíos hacia organizaciones criminales. “Si uno hace el control de ese precursor químico para que llegue exclusivamente a donde tiene que llegar y evitamos el desvío, estamos directamente evitando el procesamiento de cocaína y de cualquier sustancia psicoactiva no permitida”, afirmó.

image El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, en la reunión del Consejo Federal de Precursores Químicos.-

El funcionario explicó además que Nación y las provincias avanzan en un esquema coordinado de intercambio de información mediante un nuevo centro regional de análisis de datos vinculado al narcotráfico. Según detalló, allí se cargan reportes sobre nuevas sustancias detectadas en procedimientos o investigaciones judiciales.

“A través de este centro regional, las provincias participan de que en cada hecho donde uno detecta una nueva droga o algo nuevo, inmediatamente subir esa información a la base de datos de Nación”, señaló.

Delgado precisó que, tras el análisis técnico correspondiente, si se detecta un nuevo precursor químico utilizado en la elaboración de drogas, éste se incorpora a listados internacionales administrados por Naciones Unidas. “Por eso es importante primero la capacitación de toda la gente que participa en el tema del narcotráfico y segundo la colaboración en la información para completar estas listas con nuevos precursores”, remarcó.

Durante la entrevista también se refirió al posicionamiento estratégico de San Juan dentro del mapa nacional del narcotráfico por su condición de provincia limítrofe con Chile. “San Juan tiene vínculo directo con provincias como Mendoza también, que estamos trabajando en forma conjunta para trabajar sobre lo que es el narcotráfico y la narco criminalidad”, dijo.

El secretario advirtió que el combate contra el narcotráfico requiere una estructura de inteligencia criminal coordinada entre Nación y las provincias, especialmente en la región de Cuyo. “Es importante el trabajo mancomunado en la región de Cuyo para fortalecer los controles y aportar a esta red nacional de lucha contra el narcotráfico”, expresó.

Además, reveló que durante el Consejo Federal se analizaron estadísticas surgidas de causas judiciales con condenas firmes y procedimientos vinculados a laboratorios clandestinos. Según indicó, las zonas con mayor incidencia continúan siendo Rosario y la provincia de Buenos Aires, aunque aclaró que todas las jurisdicciones están potencialmente expuestas.

“La narco criminalidad también tiene una política de inteligencia criminal como la tiene el Estado. Ellos también usan inteligencia artificial y todas las herramientas disponibles”, alertó.

Finalmente, insistió en que la lucha contra el narcotráfico no puede ser aislada. “Por eso es importante que el trabajo contra el narcotráfico sea un trabajo de todas las provincias en coordinación con Nación”, concluyó.