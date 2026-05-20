El Gobierno busca recortar subsidios por Zona Fría y frenar una interpelación a Adorni en Diputados

La Libertad Avanza convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para avanzar con la reforma del régimen de subsidios al gas y, al mismo tiempo, bloquear iniciativas opositoras para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El oficialismo nacional impulsa en la Cámara de Diputados una sesión especial con el objetivo de avanzar en la reducción de subsidios al gas para usuarios alcanzados por el régimen de Zona Fría y, en paralelo, desactivar los pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La convocatoria fue impulsada por diputados de La Libertad Avanza para el miércoles 20 de mayo, una hora antes de la sesión que pretendía realizar la oposición. La estrategia apunta a garantizar el quórum propio y evitar que prosperen iniciativas para citar a funcionarios nacionales al Congreso.

Entre los temas centrales del temario aparece la modificación del régimen de subsidios por Zona Fría, que actualmente beneficia a millones de usuarios con descuentos en las tarifas de gas. El proyecto oficial propone restringir el alcance del beneficio y focalizarlo únicamente en hogares con menores ingresos registrados en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

De avanzar la iniciativa, perderían la bonificación universal numerosos departamentos de provincias incorporadas en la ampliación de 2021, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Juan y San Luis. El Gobierno sostiene que el esquema actual resulta costoso e injusto porque subsidia también a usuarios con alto poder adquisitivo.

Según explicó la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, la intención oficial es “focalizar” la asistencia en quienes realmente la necesitan. El criterio de acceso quedaría limitado a hogares cuyos ingresos no superen tres Canastas Básicas Totales.