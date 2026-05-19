La ARCA sumó otra denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $900 millones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sumó otra denuncia contra el presidente y el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino , respectivamente, por usar facturas falsas para evitar impuestos.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas , ARCA radicó una nueva denuncia por irregularidades en la facturación por un monto superior a $900 millones en conceptos de servicios que no habrían existido .

En tal sentido, los mencionados referentes de la AFA y demás integrantes de la institución quedaron nuevamente envueltos en una nueva causa penal que abrió el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial a fin de investigarlos por el presunto uso de facturas falsas por más de 900 millones de pesos para evadir impuestos.

La denuncia se suma a la causa que ya enfrenta la AFA a partir de una presentación anterior del organismo recaudador por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. En ese expediente, el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y a Toviggino .

Según fuentes judiciales, el fiscal Navas Rial accedió a investigar la ampliación de denuncia que presentó ARCA en la causa que tiene a Tapia, Toviggino y demás dirigentes de la asociación del fútbol argentino que están procesados por apropiarse, de manera ilícita, de $19.300 millones.

En tal sentido, el fiscal ya le solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba.

¿Qué expuso el fiscal en su dictamen?

"Las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad".

También planteó que se debe llevar adelante una investigación por "evasión agravada mediante la utilización total o parcial de facturas, o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falso". En este contexto, dijo que se está ante conductas presuntamente ilícitas, las cuales son "considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo".

La denuncia de ARCA contra la AFA

ARCA denunció que la AFA entre enero 2023 y marzo 2025 realizó facturación por $916.527.614,05, pero el agravante es que fue sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. De esta forma, la AFA logró evadir $320.784.664,61. En este contexto, la suma alcanza a los $341 millones con intereses, además de una multa de $125.792.579,86.

A su vez, ARCA dijo que la AFA emitió facturas a empresas con diferentes irregularidades, dejando lugar a la sospecha de que fueron gastos simulados, por lo que solicitó que se investiguen los delitos de evasión agravada y asociación ilícita fiscal.

Además de Tapia y Toviggino, ¿a quién investigará el fiscal Navas Rial?

El fiscal Navas Rial determinó que iniciará una investigación en contra de Tapia y Toviggino, pero también recaerá sobre el gerente general, Gustavo Lorenzo, y el actual y ex secretario general, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente.

Los mismos estaban a cargo de la administración cuando sucedieron los hechos. Asimismo, son los mismos dirigentes que tienen un proceso por la retención indebida de impuestos y aportes.