    • 19 de mayo de 2026 - 12:07

    Rifó su auto para pagar la operación de su hijo y el ganador tuvo un gesto conmovedor

    El hombre sorteó su auto Ford Ka modelo 1999 para costear el tratamiento de Bastian en el Hospital Garrahan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un gesto de solidaridad extrema conmovió por completo a la provincia de Chubut y se volvió viral en todo el país. Angelo, un vecino de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se vio obligado a tomar una decisión límite para salvar la salud de su hijo Bastian, de 8 años: poner en rifa su único vehículo, un Ford Ka modelo 1999, con el fin de recaudar fondos para costear un tratamiento de alta complejidad en Buenos Aires.

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    Sin embargo, el destino de la historia dio un vuelco inesperado cuando se comunicó con el ganador.

    El sorteo se realizó con éxito, pero la gran sorpresa llegó al momento de notificar al adjudicado, un hombre de la provincia de Neuquén. Al enterarse de que tenía el número premiado, lejos de reclamar el vehículo, tomó una determinación que dejó a la familia sin palabras.

    “El mismo día de la rifa le mandé un mensaje y me respondió diciendo que no quería el auto, pero con la condición de volver a sortearlo”, relató Angelo, todavía movilizado por la empatía del comprador. Este enorme acto solidario no solo les permitió conservar el auto, sino que además les dio la oportunidad de lanzar una segunda edición del sorteo para continuar sumando recursos económicos.

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    Una lucha contra el megacolon congénito

    Detrás de la dramática decisión de desprenderse de su auto se esconde una realidad muy dolorosa. Bastian padece megacolon congénito, una enfermedad que afecta directamente el funcionamiento intestinal y deteriora gravemente su calidad de vida día a día.

    Su papá detalló el calvario que atraviesa el nene: “Lo que tiene mi hijo es una parte del intestino, un nervio, que no está funcionando. Entonces el cerebro no recibe la orden cuando tiene que ir al baño”. Esta condición le provoca fuertes dolores crónicos, una hinchazón exagerada y un sufrimiento constante. “Esto no le deja comer con normalidad ni llevar una vida normal. No puede salir a jugar y le cuesta muchísimo incluso ir al colegio”, explicó en diálogo con ADN Sur.

    Después de meses de destinar todos sus recursos a distintos tratamientos en Comodoro Rivadavia sin obtener mejorías definitivas, la familia recibió una noticia clave: el próximo mes deberán viajar al Hospital Garrahan, donde el menor avanzará con nuevos estudios complejos y la postergada cirugía que necesita.

    El viaje a Buenos Aires representa un desafío económico enorme para la familia. Angelo viajará acompañado por el abuelo del nene, pero aún no cuentan con los recursos suficientes para afrontar el alojamiento, la comida y los traslados diarios durante el tiempo que deban permanecer en la ciudad.

    En la primera edición, los números de la rifa se habían vendido a un valor de $40.000. Tras el increíble gesto del ganador neuquino que devolvió el Ford Ka, el papá de Bastian decidió lanzar una segunda vuelta reduciendo sustancialmente el costo por número a la mitad. El objetivo es que más personas puedan sumarse a colaborar.

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