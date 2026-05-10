Rescataron a una mujer tras volcar con su auto en un canal en Pocito

La conductora, de 35 años, quedó atrapada dentro del vehículo luego del siniestro ocurrido en calle 7, antes de Ruta 40.

Una mujer de 35 años fue rescatada este domingo por la tarde luego de que el automóvil que conducía volcara dentro de un canal de riego en Pocito.

El hecho ocurrió en Calle 7, antes de Ruta 40, y motivó un importante operativo de emergencia encabezado por personal de la UOTC. Según informaron fuentes policiales, el móvil Halcón P01, integrado por el cabo Jabes Medina y el cabo Santiago Chirino, acudió al lugar tras recibir un aviso sobre el siniestro.

Al arribar, los efectivos encontraron a la conductora atrapada dentro del vehículo y pidiendo auxilio. Con la colaboración de personal de salud, rompieron el vidrio de una de las ventanillas y lograron extraerla del habitáculo.