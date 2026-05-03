    • 3 de mayo de 2026 - 10:32

    Lo encontraron dentro del galpón llevándose un tractor y bolsas de ajo en plena madrugada

    El hecho ocurrió en calle Joaquín Uñac. El propietario sorprendió al sospechoso dentro de su finca y dio aviso a la Policía.

    El tractor que el sujeto intentó robar.

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    El episodio se registró este sábado en calle Joaquín Uñac, entre Callejón Roger Balet y Calle 12, cuando personal policial fue comisionado tras una alerta que advertía sobre un robo en curso.

    Al llegar al lugar, efectivos de las Unidades Operativas La Rinconada, Cruce de los Andes y Quinto Cuartel entrevistaron al propietario de la finca, un hombre de 63 años, quien relató que había descubierto a un sujeto dentro de su galpón. Según denunció, el intruso ya había sustraído un tractor y 5 kilos de ajo.

    El sospechoso, identificado como un hombre de 50 años domiciliado en el barrio Don José, fue encontrado en el lugar y aprehendido de inmediato.

    Posteriormente, se dio intervención a la Unidad de Abordaje Territorial. El ayudante fiscal Emiliano Usin se hizo presente en el lugar, tomó contacto con el damnificado y, tras consultar con el fiscal de turno, se dispuso iniciar el procedimiento especial de Flagrancia.

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