Lo encontraron dentro del galpón llevándose un tractor y bolsas de ajo en plena madrugada

El hecho ocurrió en calle Joaquín Uñac. El propietario sorprendió al sospechoso dentro de su finca y dio aviso a la Policía.

Un insólito hecho de inseguridad rural terminó con un hombre detenido en plena madrugada luego de ser sorprendido dentro de una finca mientras intentaba llevarse un tractor y varios kilos de ajo.

El episodio se registró este sábado en calle Joaquín Uñac, entre Callejón Roger Balet y Calle 12, cuando personal policial fue comisionado tras una alerta que advertía sobre un robo en curso.

Al llegar al lugar, efectivos de las Unidades Operativas La Rinconada, Cruce de los Andes y Quinto Cuartel entrevistaron al propietario de la finca, un hombre de 63 años, quien relató que había descubierto a un sujeto dentro de su galpón. Según denunció, el intruso ya había sustraído un tractor y 5 kilos de ajo.

El sospechoso, identificado como un hombre de 50 años domiciliado en el barrio Don José, fue encontrado en el lugar y aprehendido de inmediato.