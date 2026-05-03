    • 3 de mayo de 2026 - 10:45

    Apuntó con un arma a un policía, huyó por los techos y terminó detenido tras una tensa persecución

    El sospechoso, de 39 años, intentó escapar por un descampado y se metió en una vivienda, pero fue reducido.

    El arma que usó el delincuente para amenazar a los policías mientras huía.&nbsp;

    El arma que usó el delincuente para amenazar a los policías mientras huía. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento episodio se vivió en las últimas horas en Capital, donde un hombre de 39 años fue detenido tras amenazar con un arma de fuego a efectivos policiales y protagonizar una intensa persecución que incluyó una fuga por un descampado y los techos de una vivienda.

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    Al arribar a la zona del lateral este de Circunvalación y Conector Sur, los uniformados localizaron a un individuo con las características aportadas, quien llevaba en una de sus manos un objeto similar a un arma de fuego. Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la fuga por un descampado ubicado en calle Las Heras, entre Agustín Gómez y Sarassa.

    En medio de la persecución, uno de los efectivos descendió del móvil y le dio la voz de alto, pero el hombre ignoró la orden y continuó escapando hasta ingresar a un domicilio en la intersección de Sarassa y Sebastián Elcano. Antes de entrar, incluso llegó a apuntar con el objeto hacia el policía, poniendo en riesgo su integridad.

    Segundos más tarde, en un intento desesperado por evadir la detención, el sujeto se descolgó desde el techo de la vivienda, pero fue finalmente reducido y aprehendido en el lugar.

    El detenido fue identificado como Saso, de 39 años, con domicilio en Capital. Intervino el Sistema Acusatorio y el ayudante fiscal Jorge Salinas, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. La causa fue caratulada como lesiones leves (dos hechos) y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

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