Era investigado por dos entraderas como falso policía, pero lo condenaron por tener un arma de fuego

La causa que tenía a Ezequiel Maximiliano Laciar bajo investigación por dos violentas entraderas cometidas bajo la modalidad de “falsos policías” tuvo un giro inesperado: aunque el Ministerio Público Fiscal pidió su sobreseimiento por los robos agravados, terminó condenado por la tenencia ilegal de un arma de fuego hallada en su domicili o durante un allanamiento.

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Según expuso la UFI Delitos Contra La Propiedad , en audiencia, representada por el fiscal Cristian Catalano, el ayudante fiscal Carlos Yanzon y las doctoras Florencia Caillet y Carla Savall, durante la investigación se incorporaron informes de la Policía de San Juan y pericias de ANMaC que confirmaron que el arma secuestrada en la vivienda de Laciar era un revólver calibre 38 apto para el disparo , encuadrado dentro de las armas de uso civil condicionado.

Por ese motivo, el fiscal Catalano solicitó avanzar únicamente por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil condicionado , previsto en el artículo 189 bis, segundo párrafo, apartado 2°, del Código Penal, cuya escala va de 2 a 6 años de prisión.

El fiscal Cristian Catalano y el ayudante fiscal Carlos Yanzón, de la UFI Delitos Contra La Propiedad.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal pidió el sobreseimiento de Laciar respecto de los delitos de robo agravado por el uso de arma, vinculados a dos entraderas investigadas en Pocito y Rawson , al considerar que no existían elementos suficientes para sostener una acusación y mucho menos elevar la causa a juicio oral.

Cabe destacar que la causa por esas entraderas sigue abierta y sigue siendo investigada.

Uno de esos hechos había ocurrido el 15 de diciembre de 2025, cuando una banda ingresó a una vivienda en Médano de Oro, Rawson, simulando ser efectivos de fuerzas federales. Según la investigación inicial, los delincuentes vestían chalecos similares a los policiales e incluso utilizaban insignias del FBI para reducir a las víctimas y cometer los robos.

También se investigaba otro episodio similar ocurrido en Pocito, donde la organización habría irrumpido en una vivienda utilizando la misma modalidad de engaño y violencia.

WhatsApp Image 2026-04-27 at 14.17.29 (1) El juez original de la causa Juan Gabriel Meglioli, homologó el acuerdo y dictó la sentencia.

Finalmente, Fiscalía y defensa acordaron un juicio abreviado. Laciar reconoció los hechos vinculados a la tenencia del arma, renunció al juicio oral y aceptó una pena de dos años de prisión.

Sin embargo, esa condena se unificó con una sentencia anterior dictada el 23 de agosto de 2024, cuando había recibido un año de prisión de ejecución condicional por portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.

Debido a esa condena previa, el fiscal solicitó revocar la condicionalidad y fijar una pena única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, pedido que fue acompañado por la defensa.

WhatsApp Image 2026-04-27 at 14.20.13 El abogado Gabriel Rosales actuó en la defensa de Laciar.

De esta manera, quien era señalado como presunto líder de la banda de falsos policías quedó condenado por la tenencia ilegal del revólver secuestrado en su casa y continuará detenido mientras se formaliza la resolución judicial.