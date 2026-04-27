    • 27 de abril de 2026 - 13:13

    Una nena de 6 años se pisó los cordones en la escuela, golpeó su cabeza y después de agonizar dos días, murió

    El hecho ocurrió en la escuela Islas Malvinas en Rosario. La nena fue trasladada al hospital, pero falleció tras pasar dos días internada.

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    La Escuela donde falleció la nena. 

    Foto:

    Una nena de 6 años murió después de sufrir un accidente en el recreo de la escuela Islas Malvinas N° 117. El hecho que causó conmoción ocurrió en la ciudad de Rosario. La menor estaba internada, pero en las últimas horas se confirmó su fallecimiento.

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    El caso es investigado por fiscalía. 

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    El hecho ocurrió el viernes por la tarde, cerca de las 15. Según informaron fuentes policiales, Jazmín Miqueo Cuello Luna estaba jugando en el patio cuando se pisó los cordones de sus zapatillas, perdió el equilibrio y golpeó la cabeza contra un banco de cemento.

    Una de las maestras llamó a una ambulancia, que llegó al lugar varios minutos después. La nena fue asistida y trasladada junto a su papá al hospital Vilela.

    En el hospital, el equipo médico realizó maniobras de reanimación y lograron estabilizarla, aunque su estado seguía siendo crítico.

    La menor quedó internada bajo observación, pero, pese a los esfuerzos de los profesionales, murió el domingo a causa de las graves lesiones sufridas en la cabeza.

    El comunicado de la escuela

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    “Con profundo pesar y tristeza, nos dirigimos a ustedes para informar el fallecimiento de nuestra alumna Jazmín Miqueo Cuello, de 1°D. En este momento de tanto dolor, la institución acompaña a su familia, abrazándolos con fuerza", dice el comunicado que dejaron las autoridades en la puerta de la escuela, que permanece cerrada por duelo.

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