Caso de grooming en San Juan: una nena recibió en su celular fotos sexuales de un desconocido y hay alerta

La nena tiene 9 años. Le realizaron una entrevista para identificar al autor del delito de grooming que por ahora es un NN.

La Justicia de San Juan avanza en la investigación de un caso de presunto grooming que tiene como víctima a una niña de 9 años, en una causa donde todavía no fue identificado el autor de los mensajes y el contenido sexual enviado.

Esta semana se realizó una audiencia programada en ANIVI, en el marco del legajo, en perjuicio de la menor, representada por su madre.

En esa instancia se concretó una entrevista videograbada a la niña, considerada una medida clave para intentar obtener datos que permitan individualizar al sospechoso. El procedimiento fue supervisado por la defensora oficial Sandra Leveque, junto a la participación de la asesoría oficial de Menores y la intervención de la jueza Mónica Lucero.

De acuerdo a la información judicial, la entrevista se realizó respetando los protocolos vigentes para este tipo de casos, con el objetivo de resguardar la integridad de la menor y garantizar la validez del testimonio en el proceso.