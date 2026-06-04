Caso Agostina Vega: detuvieron a un hombre que convivía en la casa de Claudio Barrelier

En el marco de la investigación por la desaparición y muerte de Agostina Vega , la Justicia dispuso la detención de un hombre que residía en la vivienda de barrio Cofico donde también vivía Claudio Barrelier, principal acusado en la causa.

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La medida fue ordenada por el fiscal Raúl Garzón y recayó sobre Osvaldo Fassetta, de 47 años , quien, según informó el diario La Voz, será imputado por el delito de encubrimiento agravado.

La detención cobró especial relevancia porque Fassetta había aparecido públicamente horas antes en una entrevista televisiva , donde relató aspectos de la convivencia en la casa y aseguró haber colaborado con la familia de Agostina durante los días de búsqueda.

Durante esa entrevista, sostuvo que nunca sospechó de Barrelier hasta que trascendió la declaración de un remisero que afirmó haber visto a la adolescente junto al ahora acusado. Según contó, fue la propia madre de la joven, Melisa Heredia, quien vinculó inmediatamente esa descripción con su ex pareja.

Además, brindó detalles sobre la vida cotidiana dentro de la vivienda de barrio Cofico. Según explicó, Barrelier solía permanecer largas horas encerrado en una habitación de uso exclusivo, escuchando música a alto volumen y limitando el ingreso del resto de las personas que compartían la casa.

Ahora, con la detención de Fassetta, la investigación suma un nuevo capítulo mientras los investigadores intentan determinar si existieron maniobras destinadas a ocultar información o entorpecer el esclarecimiento del caso. La imputación por encubrimiento agravado apunta precisamente a establecer cuál fue su grado de conocimiento y participación en los hechos que son objeto de la causa.