Sanjuanina atacada por su pareja en Concepción: Flagrancia se apartó de la causa y CAVIG investigará el hecho

La investigación por el salvaje ataque que sufrió una mujer de 43 años en Concepción cambió de fiscalía. La UFI Flagrancia se declaró incompetente para seguir interviniendo en el expediente y remitió la causa a la UFI CAVIG, la fiscalía especializada en violencia de género y delitos contra la integridad sexual.

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La decisión fue tomada por el fiscal Fernando Bonomo luego de que surgieran elementos que podrían encuadrar la conducta del acusado en delitos de índole sexua l, además de las graves agresiones físicas denunciadas por la víctima.

El principal sospechoso es J.E. Andrade, un operario minero de 44 años que permanece detenido desde el viernes pasado. Según la denuncia, protagonizó un violento episodio dentro del departamento que compartía con su pareja sobre calle Jujuy, en Concepción.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el hecho ocurrió durante la madrugada del viernes luego de una reunión en la que la pareja compartía bebidas alcohólicas junto al cuñado del sospechoso.

En un momento de la noche, Andrade comenzó a insultar y agredir verbalmente a la mujer. La situación generó incomodidad en el visitante, que decidió retirarse del departamento para evitar quedar involucrado en el conflicto.

Una vez solos, la violencia escaló drásticamente.

Según la denuncia, el hombre comenzó a golpear a la víctima con trompadas en distintas partes del cuerpo y luego le exigió que se desnudara para mantener relaciones sexuales. La mujer se negó y, según consta en el expediente, esa respuesta desató una agresión todavía más feroz.

El acusado habría utilizado una botella de Fernet para atacarla mientras ella intentaba protegerse acostada sobre la cama. Posteriormente tomó un tenedor y comenzó a lanzarle puntazos. Después agarró un cuchillo de mango negro con el que presuntamente intentó apuñalarla mientras la amenazaba de muerte.

La mujer logró cubrirse con almohadas y ropa de cama, aunque sufrió heridas cortopunzantes en una mano y lesiones en una rodilla.

Pero el horror no terminó allí.

La denunciante aseguró que Andrade cerró el departamento para impedirle salir y que, en medio de las agresiones, comenzó a orinar dentro de la vivienda. Según su relato, también le orinó encima y sobre una de las heridas que presentaba.

La dramática fuga

Tras varias horas de encierro y violencia, el agresor se calmó momentáneamente. Fue entonces cuando la mujer encontró una oportunidad para escapar.

Tomó una campera, las llaves del automóvil y algunos teléfonos celulares que estaban sobre una mesa y huyó del departamento. Semidesnuda, lesionada y ensangrentada, condujo hasta la Comisaría 2ª de Concepción, donde pidió auxilio y denunció que su pareja había intentado matarla.

Los efectivos policiales acudieron de inmediato al domicilio y encontraron al sospechoso limpiando manchas de sangre dentro del inmueble.

Durante el procedimiento secuestraron dos cuchillos, una botella rota de whisky, una botella de Fernet Branca, un teléfono celular y un acolchado con rastros hemáticos, elementos que quedaron incorporados a la investigación.