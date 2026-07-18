Tres propuestas de una psicóloga sanjuanina para prevenir en salud mental antes que curar y la intención de llegar a la Legislatura

La prevención como eje de las políticas públicas. Esa es la premisa detrás de las tres propuestas que impulsa la licenciada sanjuanina en psicología Valeria Alvo y que ahora buscará convertir en leyes provinciales . Las iniciativas apuntan a cubrir necesidades que, según advierte, hoy no encuentran muchas alternativas: la estimulación neurocognitiva de los adultos mayores, la actividad física adaptada para niños con neurodiversidad y la creación de una red de hogares de tránsito para mascotas con fines terapéuticos. El propósito de Alvo que es que las tres iniciativas se conviertan en ley.

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Estas ideas no son nuevas. En contacto con DIARIO DE CUYO, la profesional detalló que las mismas fueron presentadas en diciembre de 2024 en el Concejo Deliberante de Capital, donde fueron aprobadas. Sin embargo, nunca llegaron a concretarse por falta de presupuesto y recursos humanos.

"Los proyectos quedaron ahí, por eso decidí volver a presentarlos para que puedan seguir avanzando", explicó la profesional.

Ahora, el objetivo es transformarlos en proyectos de ley para que puedan ser debatidos en la Cámara de Diputados. Según indicó, ya mantiene conversaciones con el diputado provincial Luis Rueda, quien manifestó interés en impulsar las iniciativas.

Uno de los proyectos propone crear un Centro de Estimulación Neurocognitiva para Adultos Mayores . La particularidad de la propuesta es que no contempla la creación de edificios o avanzar en infraestructura nueva, sino utilizar espacios que ya cuentan con la concurrencia de adultos mayores.

En ese sentido, Alvo precisó que la iniciativa apunta a uniones vecinales, centros de jubilados y residencias para adultos mayores, donde equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos, neurólogos y otros profesionales desarrollen talleres y actividades de estimulación cognitiva al menos una vez por semana.

El objetivo es fortalecer funciones como la memoria, la atención y el lenguaje, contribuyendo a prevenir el deterioro cognitivo y a favorecer la recuperación de personas que atravesaron accidentes cerebrovasculares (ACV), además de mejorar su bienestar físico y emocional. "No consiste en crear algo nuevo, sino en utilizar espacios que ya existen. Lo importante es incorporar el recurso humano y llevar actividades de neuroestimulación", explicó.

Actividad física pensada y adaptada para niños con neurodiversidad

La segunda iniciativa que pretenden convertir en ley es el programa de Educación Física Adaptada para niños y niñas con neurodiversidad. E stá dirigida a niños y niñas con condiciones como Trastorno por Déficit de Atención (TDA) y otros perfiles neurodivergentes que, según Alvo, muchas veces no encuentran ámbitos deportivos adaptados a sus necesidades.

La propuesta contempla la confección de clases de educación física especialmente diseñadas, coordinadas por profesores capacitados en educación física y especial, además de adecuaciones sobre el entorno, como música suave e iluminación tenue. Estas clases estarían destinadas a grupos reducidos y actividades de corta duración.

"Muchos chicos presentan intolerancia al ruido o necesitan otras dinámicas de aprendizaje. La idea es adaptar las clases a sus necesidades y favorecer una verdadera inclusión", sostuvo Alvo.

La intención de la psicóloga es que las clases adaptadas se puedan incorporar en clubes y uniones vecinales en una primera instancia, aunque no descartó su deseo que también llegue a las aulas sanjuaninas, apuntando a la inclusión en el ámbito educativo. Similar a la iniciativa anterior, solo se requeriría personal y no la creación de espacios físicos nuevos.

Mascotas como aliadas para favorecer la salud mental

La tercera propuesta de Alvo busca conformar una red de hogares de tránsito para mascotas, articulada con organizaciones proteccionistas y residencias o espacios donde se encuentran los adultos mayores de San Juan.

La propuesta apunta a que distintas personas puedan alojar temporalmente animales colaboren con el rescate y cuidado de perros y gatos mientras esperan una adopción definitiva. Pero además incorpora un enfoque terapéutico: promover que adultos mayores puedan convivir con una mascota como compañía para combatir la soledad, la depresión y la baja autoestima.

"La compañía de un animal puede tener un impacto muy positivo en la salud emocional. Pensamos el proyecto también desde ese lugar", señaló la psicóloga.

Una mirada preventiva hacia la salud mental

Para Alvo, las tres iniciativas responden a un mismo diagnóstico: la salud mental continúa abordándose cuando el problema ya está instalado.

"La prevención prácticamente no existe. Tanto en la salud pública como en el consultorio vemos una demanda enorme. Este año estamos registrando intentos de suicidio y suicidios consumados durante todo el año, cuando antes era algo más estacional. Es una situación alarmante", afirmó.

La profesional aseguró que los psicólogos no alcanzan a responder la creciente demanda de consultas y que es necesario complementar la atención individual con estrategias comunitarias de promoción y prevención. "Estas actividades no reemplazan la consulta psicológica, pero sí permiten llegar a muchas más personas y trabajar antes de que aparezcan problemas más graves", remarcó.

Es por ello que la profesional apunta a que cada iniciativa tome fuerza de ley, por lo que está avanzando en la elaboración de los respectivos proyectos para que ingresen a la Cámara de Diputados. Alvo confía en que puedan avanzar porque fueron pensados con una lógica de bajo costo.

Con la prevención como hilo conductor, las tres iniciativas buscan ampliar el alcance de las políticas de salud y bienestar, apostando a intervenir antes de que las problemáticas se agraven y lleguen al consultorio o al sistema sanitario.