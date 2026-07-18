"San Juan de VanguardIA", el encuentro que analizará la integración estratégica de la IA en las aulas e instituciones

La inteligencia artificial dejó de ser una tecnología del futuro para instalarse en la vida cotidiana. Se utiliza en las aulas, en empresas, medios de comunicación, organismos públicos y hasta en actividades culturales y deportivas. Sin embargo, su crecimiento acelerado también abrió interrogantes sobre cómo utilizarla de manera ética y responsable. Ante el escenario actual es que se realizará el Primer Encuentro Provincial "San Juan de VanguardIA" , una jornada que reunirá a referentes de distintos sectores para debatir el presente y el futuro de esta herramienta.

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La iniciativa surge del trabajo conjunto entre Logos Educación, IA LAB y el Instituto Superior de Formación Docente "Domingo Faustino Sarmiento" (ISPE), con la intención de generar un espacio de construcción colectiva sobre el impacto de la inteligencia artificial en distintos ámbitos, puntualmente en educación. "San Juan de VanguardIA nace a través de un convenio entre Logos, ISPE e IA LAB, instituciones que trabajan en educación y buscan innovar entendiendo que cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos del presente" , explicó a DIARIO DE CUYO Yuliana Cortéz, coordinadora de IA LAB.

Según señaló, uno de los principales desafíos es que el avance tecnológico supera la velocidad con la que se generan consensos. "No hay lineamientos ni normativas que permitan trabajar con claridad, ya sea para docentes, estudiantes, dirigentes o comunicadores. La inteligencia artificial llegó y todavía estamos tratando de entender cuáles son sus límites" , sostuvo.

Aunque el proyecto comenzó con foco en el ámbito educativo, rápidamente se amplió. "Decidimos abrir la puerta a otras instituciones. Queremos que participen escuelas, municipios, medios de comunicación, empresas, organizaciones sociales y cualquier actor que tenga algo para aportar. Hoy todos usamos inteligencia artificial de alguna manera y la idea es sincerarnos sobre cómo la estamos utilizando", agregó.

El encuentro se centrará en mesas de trabajo, diálogo e intercambio, buscando que los diversos actores realicen su aporte en relación al contexto actual que atraviesa desde su función; la postura que toma ante el uso de herramientas con IA en la institución a la que pertenece y la experiencia ante este proceso de co-diseño horizontal

Los ejes abarcarán áreas como educación, cultura, comunicación, deporte, política y desarrollo social. La propuesta es que cada grupo pueda intercambiar experiencias reales sobre la incorporación de estas tecnologías y analizar tanto sus ventajas como sus riesgos.

En los próximos días se habilitará un formulario de inscripción para quienes deseen participar. La convocatoria estará abierta tanto a representantes institucionales como a propietarios de pymes y ciudadanos interesados en sumarse al debate. Los cupos serán limitados debido a la capacidad del lugar donde se realizará el encuentro.

Sin miedo, pero con pensamiento crítico, la premisa del evento

Para los organizadores, uno de los objetivos centrales es promover una cultura de uso consciente de la inteligencia artificial. "Queremos que la IA sea una herramienta para trabajar, estudiar y desarrollarse en todas las áreas. No buscamos que la gente le tenga miedo, sino que la conozca y aprenda a utilizarla", afirmó Cortéz.

La coordinadora de IA LAB remarcó que el desafío no pasa únicamente por dominar las plataformas tecnológicas, sino por desarrollar criterio para utilizarlas. "Queremos fomentar el uso responsable y ético de la inteligencia artificial. Tener pensamiento crítico para usar estas herramientas con responsabilidad", señaló.

También reconoció que existen riesgos asociados a esta tecnología, aunque destacó que la capacidad de identificarlos sigue dependiendo de las personas. "Los riesgos existen y solo el ser humano puede reconocerlos y decidir cómo actuar frente a ellos", afirmó.

El dato sobre San Juan de VanguardIA

La actividad será el 6 de agosto y desde la organización estiman que sea el primero de una serie de rencuentros que buscan sostenerse en el tiempo. La intención de los organizadores es realizar, al menos, dos eventos provinciales por año.

Esta primera jornada estará orientada a construir un diagnóstico sobre la realidad provincial frente a la inteligencia artificial. Luego, antes de fin de año, se prevé una segunda instancia para elaborar lineamientos generales que sirvan de referencia para instituciones públicas, privadas y la comunidad en general. "No buscamos generar normas, sino recomendaciones que ayuden a que todos podamos usar la inteligencia artificial con responsabilidad y ética", concluyó Cortéz.

San Juan de VanguardIA se desarrollará entre las 8 y las 12 horas. En las próximas jornadas se informará el lugar como también el formulario para sumarse y ser parte.