Restringen el ingreso a la Pampa del Leoncito para proteger el suelo tras las precipitaciones

El Gobierno de San Juan dispuso la restricción temporal del ingreso a la Pampa del Leoncito , en la localidad de Barreal , departamento Calingasta , con el objetivo de preservar el Barreal Blanco luego de las precipitaciones registradas en la zona.

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La medida fue informada por la Dirección de Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y r esponde al estado de humedad que presenta la superficie arcillosa del lugar, considerada de alta fragilidad cuando se encuentra mojada.

Desde el organismo explicaron que el tránsito de personas o vehículos en estas condiciones puede dejar huellas permanentes y provocar un deterioro irreversible en uno de los principales atractivos naturales y turísticos de San Juan.

Según el cronograma oficial, entre este viernes 17 y el domingo 19 de julio se prevén lluvias, lloviznas persistentes y nevadas débiles en la región. Una vez finalizado ese período, comenzará una etapa de secado que se extenderá desde el lunes 20 hasta el miércoles 29 de julio, tiempo estimado para que el suelo recupere su dureza natural.

Las autoridades señalaron que las bajas temperaturas y las heladas propias del invierno ralentizan la evaporación del agua , por lo que el terreno necesita al menos diez días sin precipitaciones para volver a estar en condiciones de recibir visitantes sin riesgo de sufrir daños.

Por ese motivo, solicitaron respetar la restricción y evitar el ingreso tanto caminando como en vehículos hasta que se anuncie oficialmente la reapertura del sitio.

El Barreal Blanco es uno de los paisajes más característicos de Calingasta y constituye un espacio de gran valor patrimonial, ambiental y turístico. Desde el Gobierno provincial remarcaron que su conservación depende tanto de las medidas de protección implementadas por el Estado como del compromiso de quienes visitan el lugar.

La intención es garantizar que este escenario natural continúe preservado y pueda seguir siendo disfrutado por las futuras generaciones, evitando intervenciones que alteren de manera permanente su superficie.