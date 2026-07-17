Final del Mundial: así atenderán los shoppings y centros comerciales de San Juan durante el partido Argentina-España

La Cámara de Comercio y Servicios informó cambios en los horarios de atención de shoppings, supermercados y centros comerciales este domingo.

La final del Mundial entre Argentina y España también tendrá impacto en la actividad comercial de San Juan. La Cámara de Comercio y Servicios de la provincia confirmó que distintos shoppings, supermercados y centros comerciales modificarán este domingo sus horarios de atención para permitir que comerciantes y empleados puedan seguir el partido de la Selección argentina.

Uno de los cambios más importantes será el de Espacio San Juan Shopping, que cerrará sus puertas a las 15 y volverá a abrir el lunes 20 de julio en su horario habitual.

En el caso de La Anónima (ex Libertad), la empresa informó que cada uno de sus locales podrá interrumpir la atención al público entre las 15 y las 18. La medida permitirá que el personal pueda ver el encuentro y no implicará ningún tipo de penalidad para los comerciantes. Una vez finalizado ese período, la actividad se reanudará normalmente.

Por su parte, en el Patio Alvear la decisión quedará en manos de cada comerciante. Cada local tendrá la posibilidad de cerrar entre las 15 y las 18, según lo considere conveniente.

En tanto, el Centro Comercial Las Lajas, ubicado en Chimbas, confirmó que permanecerá cerrado entre las 15 y las 19, por lo que retomará la atención una vez concluida la franja horaria establecida.