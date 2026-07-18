La nieve volvió a sorprender a Barreal y dejó un paisaje completamente blanco

Las bajas temperaturas provocaron una nevada durante la madrugada de este sábado en Barreal. Los vecinos registraron el paisaje cubierto de blanco y la imponente Cordillera de los Andes desde distintos puntos de Calingasta.

Los primeros copos comenzaron a caer cerca de la medianoche y, con el correr de las horas, la nieve cubrió gran parte de Barreal. Las bajas temperaturas permitieron que la precipitación se mantuviera durante la madrugada, dejando este sábado una postal invernal que sorprendió y fascinó a vecinos y visitantes de la localidad calingastina.

La mañana amaneció con jardines, calles y espacios verdes teñidos de blanco, mientras los habitantes del lugar no tardaron en salir con sus celulares para registrar el fenómeno. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales, mostrando la belleza de uno de los paisajes más emblemáticos de San Juan vestido de invierno.

Una postal invernal en el corazón de Calingasta La nevada transformó el paisaje habitual de Barreal y regaló una escena poco frecuente, con árboles, campos y viviendas cubiertos por una fina capa de nieve que realzó el encanto natural de la localidad.

¡Nevó en Barreal! Las bajas temperaturas hicieron que los primeros copos cayeran cerca de la medianoche y este sábado la localidad de Calingasta amaneció cubierta de blanco. #SanJuan #Barreal #Nieve pic.twitter.com/L4UvvEXIOa — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) July 18, 2026 Además de las imágenes tomadas dentro del pueblo, vecinos compartieron fotografías de la Cordillera de los Andes completamente nevada, captadas desde distintos sectores de Barreal y también desde la zona del Parque Nacional El Leoncito, donde las montañas lucieron un impactante manto blanco.

Un invierno que se hace sentir en la cordillera sanjuanina Las temperaturas bajo cero registradas durante las últimas horas favorecieron la caída de nieve en distintos sectores cordilleranos de San Juan. En Barreal, el fenómeno dejó una de las postales más lindas del invierno, con un paisaje que invita a disfrutar de la naturaleza y que volvió a convertir a Calingasta en uno de los destinos más fotografiados de la provincia.