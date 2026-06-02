    • 2 de junio de 2026 - 08:21

    Escapó ensangrentada y denunció que su pareja la golpeó, la apuñaló e intentó abusar de ella

    La víctima, una mujer de 43 años, logró huir de la vivienda que compartía con su pareja en Concepción y pidió ayuda en una comisaría.

    Foto: MPF.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grave caso de violencia de género se conoció en San Juan luego de que una mujer denunciara haber sido víctima de una brutal agresión por parte de su pareja, quien presuntamente la golpeó, la atacó con un cuchillo, la mantuvo encerrada e intentó abusar sexualmente de ella. El acusado fue detenido y permanece a disposición de la Justicia.

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    El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes en un departamento de Concepción, donde convivía la pareja. Según la investigación, todo comenzó tras una reunión en la que habían compartido bebidas alcohólicas junto a un familiar del sospechoso. Luego de una discusión, el visitante se retiró y la situación derivó en un violento episodio puertas adentro.

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    Foto: MPF.

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    De acuerdo con la denuncia, el hombre comenzó a insultar y golpear a la mujer. Posteriormente le habría exigido mantener relaciones sexuales, pero ante la negativa de la víctima reaccionó con mayor violencia. La investigación sostiene que utilizó botellas y elementos cortantes para atacarla, provocándole diversas lesiones.

    La mujer también afirmó que fue retenida dentro de la vivienda durante varias horas y que el agresor llegó incluso a humillarla mientras continuaban las agresiones. Aprovechando un momento en que el hombre se calmó, logró escapar del lugar con escasa ropa y se dirigió por sus propios medios hasta la Comisaría 2ª, donde pidió auxilio y radicó la denuncia.

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    Foto: MPF.

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    Tras recibir el aviso, efectivos policiales se trasladaron al domicilio señalado y detuvieron al sospechoso. Durante el procedimiento secuestraron distintos elementos que quedaron incorporados a la causa como evidencia.

    La investigación está a cargo de la UFI de Flagrancia. Inicialmente, el caso fue encuadrado como lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, aunque la fiscalía solicitó ampliar la investigación para determinar si corresponde sumar delitos de índole sexual a partir del relato de la víctima.

    Mientras avanza el proceso judicial, el acusado permanece detenido y la Justicia analiza las pruebas reunidas para definir su situación procesal en los próximos días.

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