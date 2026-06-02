    • 2 de junio de 2026 - 08:48

    Investigan a un empleado por el presunto robo de resmas de papel en una oficina de ANSES en San Juan

    El supuesto robo ocurrió en la sede de ANSES ubicada sobre calle Tucumán, antes de avenida Libertador.

    ANSES San Juan.

    ANSES San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un procedimiento policial se desarrolló este martes por la mañana en una oficina de ANSES de Capital, luego de que un empleado de limpieza fuera sorprendido presuntamente intentando llevarse cajas con resmas de papel del edificio.

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    El hecho ocurrió en la sede del organismo nacional ubicada sobre calle Tucumán, antes de avenida Libertador. Según las primeras informaciones, el trabajador habría sido detectado cuando intentaba retirar una caja con resmas, situación que motivó la intervención de las autoridades.

    Fuentes vinculadas al caso indicaron que, en principio, la investigación se encuadraría bajo el procedimiento de Flagrancia, aunque hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias del episodio ni sobre la cantidad de elementos involucrados.

    En el lugar trabajaban efectivos policiales y personal de la UFI de Flagrancia, que realizaban las actuaciones correspondientes para determinar lo ocurrido y establecer eventuales responsabilidades. La investigación se encontraba en pleno desarrollo y se aguardaba información oficial sobre el caso.

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