    • 29 de mayo de 2026 - 08:20

    Robó una moto en segundos, escapó y cayó tras una intensa persecución: volverá al Penal por ser reincidente

    Fue detenido luego de una persecución policial y el seguimiento realizado por el sistema de monitoreo. Recibió una condena efectiva por reincidente.

    Gabriel Oviedo Castro, el detenido por el intento de robo de una moto en Capital.&nbsp;

    Gabriel Oviedo Castro, el detenido por el intento de robo de una moto en Capital. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El delincuente Gabriel Oviedo Castro fue condenado a cumplir 8 meses de prisión efectiva luego de reconocer su responsabilidad en el robo de una motocicleta ocurrido en Capital. El acuerdo se concretó mediante un juicio abreviado entre la fiscalía y la defensa, en el marco de un legajo por el delito de hurto simple.

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    La causa estuvo a cargo de la fiscal Yanina Galante y de la ayudante fiscal Lucía Escudero. Además, se resolvió mantener la prisión preventiva debido a que el imputado contaba con antecedentes y fue declarado reincidente.

    El hecho investigado ocurrió el pasado 20 de mayo, alrededor de las 17:50. Según consta en la investigación, el damnificado llegó en su motocicleta Motomel 150 cc a la vivienda de su suegro, en Capital, y dejó el rodado estacionado con las llaves colocadas mientras ingresaba unos minutos al domicilio para buscar unas zapatillas para sus hijas.

    Desde el interior de la vivienda, la víctima observó por una ventana a un hombre con casco negro con detalles rojos y campera oscura subir a la moto, encenderla y escapar por calle Santa Fe hacia el este. Inmediatamente salió a perseguirlo y recibió ayuda de una mujer que conducía una camioneta Toyota blanca, con quien intentó seguir al sospechoso.

    Mientras realizaba la persecución, el damnificado llamó al 911 y aportó datos sobre la vestimenta y características físicas del ladrón. A partir de ese momento, el sistema de monitoreo comenzó a rastrear el recorrido de la motocicleta a través de distintos domos de seguridad instalados en la zona.

    Minutos después, efectivos del Grupo Departamental N° 3 localizaron al sospechoso en inmediaciones de calles Guayaquil y Zapiola. Al advertir la presencia policial, Oviedo Castro abandonó la motocicleta y escapó corriendo. Durante la fuga se descartó del casco y de la campera que llevaba puesta.

    Finalmente, fue reducido y detenido a pocos metros de calle Necochea. Fuentes judiciales indicaron que, durante el procedimiento, varios vecinos comenzaron a arrojar objetos contra los uniformados, motivo por el cual decidieron trasladar el operativo a la Subcomisaría de Villa Hipódromo para resguardar tanto al detenido como al personal policial.

    Tras la intervención del ayudante fiscal Mariano Tejada y por disposición del fiscal de turno, Dr. Cristian Gerarduzzi, se inició el procedimiento especial de flagrancia que derivó en la posterior condena.

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